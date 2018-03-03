محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی یک بر صفر استقلال برابر پرسپولیس گفت: شاهد یک بازی منطقی و بدور از استرس و هیاهو از استقلال بودیم. این تیم نشان داد بی دلیل نیست در هفته های گذشته نتایج قابل قبولی کسب کرده و توانسته یک به یک حریفانش را شکست دهد.

وی خاطرنشان کرد: از پرسپولیس انتظار بیشتری داشتم این تیم که طول فصل عملکرد بسیار خوبی داشت و نتایج قابل قبولی هم کسب کرده بود در چند هفته گذشته از شرایط آرمانی به دور شده و بازیهای نسبتا ضعیفی از خود ارائه می‌دهد.

پیشکسوت استقلال افزود: قرمزپوشان در نیمه اول حرفی برای گفتن نداشتند و پاس های اشتباهشان بسیار زیاد بود شاید هم برعکس استقلال آنها دچار استرس و یک فشار روانی بودند و نتوانستند بازی همیشگی خود را ارائه کنند. چند بازیکن این تیم که صحیح نیست نامشان را عنوان کنم اصلا در حد و اندازه های پرسپولیس نبودند و تعجب می کند برانکو که یک مربی با تجربه در ایران است چطور تعویض هایش اینقدر دیر صورت گرفت. البته این یک پوئن مثبت برای استقلال شد و این تیم می توانست در نیمه اول با سه گل به رختکن برود اما شجاعیان و تیام ضربه هایشان به گل تبدیل نشد و استقلال با تکل گل وریا غفوری به رختکن رفت.

وی در خصوص نیمه دوم هم گفت: طبیعی بود که پرسپولیس بعد از گل خورده برای به تساوی کشاندن بازی تلاش بیشتری از خود نشان دهد اما باز هم این استقلال بود که با ارائه بازی منطقی و بدون اشتباه چیزی حدود ۵۵ دقیقه از گل زده اش حفاظت کرد و توانست انتقام شکست دور رفت را از پرسپولیس بگیرد.

پیشکسوت استقلال گفت: حالا دیگر شفر به یک مربی کاملا شناخته شده در فوتبال ما تبدیل شده است. او حالا از الهلال عربستان هم پیشنهاد دارد و مدیران استقلال باید هر چه زودتر با این سرمربی قرارداد ببندند زیرا نتایجی که او گرفته نشان داده کار بلد است و می تواند فصل آینده با انتخاب بازیکنانی که خود تمایل به جذب آنان دارد نتایج بهتری هم کسب کند.

وی در خصوص عملکرد بازیکنان استقلال هم گفت: حتی هافبک استقلال بدون اشتباه بود. جباروف و ابراهیمی میانه میدان را در اختیار گرفتند و اجازه خودنمایی به هافبک های پرسپولیس را ندادند و این باعث شد تا نبض بازی با استقلال باشد و به همین شیوه هم به پیروزی برسد.

فکری در پایان و در خصوص دیدار روز سه شنبه استقلال برابر العین در امارات گفت: کار استقلال بازی به بازی سخت تر می‌شود آنها باید مقابل تیمی قرار بگیرند که فصل گذشته لیگ قهرمانان شکست سنگینی را به استقلال وارد کرد ولی با شرایطی که آبی پوشان دارند و مطمئنا با آنالیز خوبی که سرمربی استقلال از العین خواهد داشت امیدوارم این تیم بتواند در این دیدار هم نتیجه مورد نظر را کسب و یک گام دیگر برای صعودبه دور بعد بردارد.