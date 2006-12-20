عوامل اجرایی مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور در رده سنی 20 – 19 و 18 – 17سال به ترتیب طی روزهای دوم تا پنجم و پنجم تا هفتم دی ماه سال جاری به میزبانی هیات های وزنه برداری استان خوزستان و اصفهان برگزار خواهد شد . فدراسیون وزنه برداری اعضای کمیته فنی و عوامل اجرایی این دوره از پیکارها را معرفی کرده است .

بر اساس تصمیم سرپرست فدراسیون وزنه برداری ، دکتر حکمت پور، داود ملکی و مرتضی سیف زاده به عنوان اعضای کمیته فنی در این رقابت ها حضور خواهند یافت و در کنار کادر فنی تیم جوانان، عملکرد نفرات شرکت کننده در این مسابقات را جهت شناسایی چهره های مستعد زیر نظرخواهند گرفت.

داوران این دوره از پیکارها نیز به شرح زیر هستند:

محمد معانی شیرازی، منوچهر رضاخانی، داود وصیقی، علی اکبر وزیری، جمشید نظرپور، محمد حسین دانش فر، عین اله جلالی،حسین نعیمی و محمد حسین ضیغمی

علیرضا رحمانی نیز به عنوان نماینده فدراسیون در رقابت ها حضور خواهد یافت.