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۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

مدیرکل فنی و حرفه ای استان زنجان:

وظیفه سازمان فنی و حرفه‌ای ایجاد شغل نیست

وظیفه سازمان فنی و حرفه‌ای ایجاد شغل نیست

زنجان-مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان بابیان اینکه فنی و حرفه‌ای استان زنجان متناسب با نیاز جامعه آموزش‌های مهارتی دارد، گفت: وظیفه سازمان فنی و حرفه‌ای ایجاد شغل نیست.

محمدرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه فنی و حرفه‌ای استان زنجان متناسب با نیاز جامعه آموزش‌های مهارتی را دارد، گفت: در این راستا آموزش‌های مهارتی منطبق با نیازهای روز جامعه به‌کار آموزان و علاقه‌مندان ارائه می‌شود. 

وی اظهار کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای استان زنجان نسبت به آموزش صنعت جوشکاری در آب برنامه‌ریزی لازم را دارد که این صنعت در سطح کشور و خارج از کشور جایگاه شغلی خوبی را دارد. 

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: آموزش جوشکاری در آب در سد گلابر برای علاقه‌مندان و کار آموزان ارائه می‌شود و تاکنون ۲۰ نفر برای آموزش در این صنعت ثبت‌نام کردند. 

انصاری تأکید کرد: زیرساخت خوبی در استان برای آموزش‌های مهارتی وجود دارد و در سال جاری هم این مهم اجرا شده است و مهارت‌آموزی و بالا بردن کیفیت‌های آموزشی متناسب با نیازهای استان از اهداف اصلی اداره فنی و حرفه‌ای است.

وی افزود: وظیفه سازمان فنی و حرفه‌ای ایجاد شغل نیست و رسالت واقعی آن ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان تصریح کرد: یکی از سیاست‌های مهم در مدیریت فنی و حرفه‌ای استان توسعه آموزش‌های کاربردی و پژوهشی  است و پیشرفت کشور درگرو توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در جامعه است. 

انصاری ابراز کرد:  توجه به آموزش‌های مهارتی مؤلفه مهم در ایجاد اشتغال است و سازمان فنی و حرفه‌ای استان بر تحقق این امر مهم تأکید جدی دارد.

وی گفت: ایجاد شغل در جامعه نیازمند طی شدن فرایندهایی است که باید به آن توجه شود و در این میان آموزش‌های مهارتی موردنیاز در  فرصت‌های شغلی جدید برای علاقه‌مندان استان زنجان  متناسب با بازار کار ارائه آموزش داده شود.

کد مطلب 4241352

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