شهرداری سقز جایگاه چهارم لیگ برتر فوتبال نوجوانان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای نهایی به کار خود پایان داد.

در هفته پایانی تیم شهرداری سقز به تبریز رفت و در یک دیدار مهیج و دیدنی میزبان خود گسترش فولاد را با نتیجه چهار بر دو مغلوب کرد و با پیروزی و عملکرد قابل قبول رقابت های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور را به پایان رساند.

نماینده کردستان بعد از تیم های مقاومت تهران، ملوان بندر انزلی و تراکتور سازی تبریز در رده چهارم این دوره از مسابقات قرار گرفت.

کیمیا دشت آق قلا، پدیده مشهد، نساجی مازندران، دانش فریدونکنار،متین بابل،پدیده ساری، سپاهان گیلان، شهرداری سقز، تراکتور سازی تبریز، شهرداری ارومیه، گسترش فولاد تبریز، مقاومت تهران، ملوان بندر انزلی، پور البرز، فولاد خوزستان، نفت آبادان، امید گناوه، نفت اهواز، شاهین شهرداری مشهد، استقلال بوشهر، صبای قم، سپاهان اصفهان، البدر بندر کنگ، فولاد یزد، فجر سپاسی شیراز، حافظ شیراز، مس کرمان و مس رفسنجان تیم های حاضر در این رقابت ها بودند که به مصاف هم رفتند.

تیم شهرداری سقز در این رقابت ها در گروه دوم با تیم های ملوان بندر انزلی، تراکتورسازی تبریز،سپاهان گیلان، مقاومت تهران، گسترش فولاد تبریز، شهرداری ارومیه و پور البرز هم گروه بود.