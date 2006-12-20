کاهش فعالیت های منفی مغزی در زنان همراه با شوهر

به گزارش خبرگزاری مهر، این مطالعه نخستین بررسی علمی و روانشناختی واکنش های نورولوژیکی به تماس بدنی در شرایط هشدار دهنده است و در عین حال نخستین مطالعه صورت گرقته در زمینه بررسی رابطه تاثیر روابط اجتماعی نزدیک بر سلامت مغز با استفاده از تکنیک MRI است.

جیمز کوهن از دانشگاه ویرجینیا در این بررسی علمی با مطالعه نتایج MRI شوک های ملایم وارد شده به مغز 16 زن ازدواج کرده که برخی دستان شوهر و برخی دستان یک فرد غریبه را در دست داشتند، نشان داد مغز زنانی که دست شوهرانشان را در دست داشته اند کاهش قابل توجهی در زمینه پاسخ های مغزی به تهدیدات داشته است.

این بررسی نشان داد مغز زنانی که دست افراد غریبه را در دست داشته و یا اصلا دستی در دستشان نبوده، پاسخ بیشتری به تهدیدات نشان داده است.

وی همچنین با بررسی رضایت چندین زوج از ازدواجشان دریافت که برگزاری مراسم یک ازدواج شاد در کاهش فعالیت های مغزی منفی موثر است.

بر اساس گزارش لایو ساینس، نتایج این بررسی در نشریه علوم روانشناسی به چاپ رسیده است.