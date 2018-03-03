ورود سامانه بارشی جدید به استان قزوین

مهدی مهرپویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهند که سامانه بارشی از فردا «یکشنبه ۱۳ اسفندماه» با افزایش ناپایداری ها و گسترش ابرناکی وارد استان خواهد شد و اوسط هفته بارش های نسبتاً مناسبی را در سطح استان شاهد خواهیم بود.

وی افزود: کاهش بی سابقه بارش ها در ۴ ماهه ابتدایی سال موجب وقوع خشکسالی فصلی در استان شد اما با بارش های بیش از نرمال بهمن و اسفندماه کمبود بارش ها را جبران کرد به طوری که بارش استان تا این تاریخ ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و تنها ۱۰ درصد نسبت به بلندمدت کمتر است.

به گفته مهرپویان پیش بینی های بلندمدت نشان از بارش نرمال تا پایان اردیبهشت و افزایش میانگین دمایی تا یک ونیم درجه سانتیگراد بیش از نرمال درسه ماهه آتی است،

مسئول کمیته هواشناسی و مدیریت راهبردی بخش کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد : همچنین احتمال وقوع یخبندان خفیف تا متوسط در اواخر اسفندماه دور از انتظار نیست وبه لحاظ افزایش میانگین دمایی در روزهای اخیر و شکست خواب جوانه های زایشی برخی درختان از جمله بادام و زردآلو و شکوفه دهی آنان در برخی مناطق استان احتمال بروز خسارت سرمازدگی قابل پیش بینی است.