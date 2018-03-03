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۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۴۵

اثر هنرمند کرمانشاهی به نمایشگاه تئاتر فجر راه یافت

اثر هنرمند کرمانشاهی به نمایشگاه تئاتر فجر راه یافت

کرمانشاه- با پایان داوری آثار بخش پوستر، اثر هنرمند کرمانشاهی در جمع آثار راه یافته به نمایشگاه سی و ششمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،  با پایان داوری آثار بخش پوستر جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اثر هنرمند کرمانشاهی در جمع آثار راه یافته به نمایشگاه قرار گرفت.

براساس این گزارش، در مجموع ۶۳ اثر از ۳۳ طراح پوستر به این نمایشگاه راه یافته که اثر «مهدی اسدی تبار» هنرمند کرمانشاهی نیز در بین این آثار قرار دارد.

مهدی اسدی تبار دارای مدرک کارشناسی ارشد گرافیک است که اثر وی به نمایشگاه جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

لازم به ذکر است، در بخش پوستر و هویت بصری بیش از۱۶۶ اثر از ۵۷ شرکت‌کننده مورد بررسی قرار گرفت که ۶۳ اثر از ۳۳ هنرمند به نمایشگاه راه یافت.

کد مطلب 4241448

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