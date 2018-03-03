برقراری ۳۳۲ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۴ عملیات

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۳۲ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۲ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۸۶ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در فرهنگیان و حریق ترانس برق در سه راه فرهنگیان بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات حیوانات در شهرک الوند و عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف خودرو در میدان رسالت توسط آتش نشانان به انجام رسید.