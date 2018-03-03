توزیع میوه شب عید در کرمان از ۲۷ اسفند ماه آغاز می شود

محمد حسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به مناسبت ایام نوروز، همچون سال‌های گذشته غرفه‌های فروش لوازم سفره هفت سین در سطح شهر فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: غرفه‌های فروش میوه برای رفاه حال شهروندان در ۲۵ نقطه از سطح شهر راه اندازی می شوند.

وی تصریح کرد: این غرفه‌ها به افرادی واگذار می شوند که اتحادیه میوه فروشان از طریق اتاق اصناف به سازمان معرفی می کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرمان با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار از روز گذشته آغاز به کار کرده است، افزود: این میوه ها از تاریخ ۲۷ اسفند ماه جاری با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار توزیع می شوند.