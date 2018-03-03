عملیات اجرایی احداث سد گابریک آغاز شد

هوشنگ ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آغاز عملیات اجرایی سد گابریک در شرق هرمزگان بیان داشت: در راستای توسعه سواحل مکران و همچنین تامین آب مورد نیاز منطقه عملیات اجرایی سد مهم گابریک در ۴۲۸ کیلومتری جنوب شرق بندرعباس و ۸۶ کیلومتری شمال شرقی بندر جاسک در دست احداث قرار گرفت.

ملایی اعتبار اجرایی این سد را بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سد گابریک از نوع سنگریزه ای با هسته آسفالتی و حجم کل مخزن این سد ۲۷۰ میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به اهداف این سد اظهارداشت: تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی منطقه مکران، کنترل سیلاب، بالا بردن سطح اشتغال و جذب نیروی کار، جلوگیری از مهاجرت مردم منطقه، خودکفایی در تولیدات کشاوزی و توسعه پایدار منطقه از مهمترین اهداف احداث سد گابریک است.