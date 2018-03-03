به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مسئول خانه ملی مد ایران در نشستی خبری از برگزاری هفته مد یزد از ۱۴ تا ۲۰ اسفندماه جاری خبر داد و اظهار داشت: یزد به دلیل برخورداری از قدمت تاریخی در زمینه صنعت نساجی، برای برگزاری این مراسم انتخاب شده است.

پوریا درخشانی با بیان اینکه ایران در زمینه پوشاک از قدمت تاریخی غنی برخوردار است اما دیرگاهی است که مدهای وارداتی جای فرهنگ غنی ایرانی را گرفته است،‌ افزود: تلاش ما این است که در هفته مد شاکله‌ای جدید با الهام از فرهنگ ایرانی ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه گستره مد، بازه بسیار بزرگی است، بیان کرد: مد در همه عرصه‌های جامعه شناسی، پدافند غیرعامل، تجارت، نساجی و .... قابل بررسی است و برای مانور بر مقوله‌های مختلف نیازمند همکاری رسانه ها هستیم.

دبیر اجرایی جشنواره هفته مد یزد عنوان کرد: هفته مد در یزد همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا شاکله‌های جدیدی در مد ایرانی اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد فرهنگی هنری در سه چشم انداز جغرافیایی تعریف شده و در هر منطقه یک استان به دلیل بهره مندی از قدمت تاریخی عرصه‌های مرتبط با مد، انتخاب شده است.

درخشانی با اشاره به اینکه این برنامه در منطقه شمال غرب به دلیل قدمت صنعت چرم، در منطقه جنوب شرق به دلیل هنر سوزن‌دوزی و هنرهای فاخر روی پارچه‌ها و در مرکز ایران به دلیل سبقه صنعت نساجی برگزار می‌شود، افزود: یزد نیز در منطقه مرکزی ایران به همین دلیل برای برگزاری هفته مد انتخاب شده است.

وی، پارچه را مهمترین عنصر تشکیل دهنده لباس و مد دانست و عنوان کرد: متاسفانه امروز بخش قابل توجهی از پارچه‌ها وارداتی است و اگر نتوانیم تولید مناسبی در عرصه صنعت نساجی داشته باشیم، نمی‌توانیم در مد اثرگذار باشیم.

درخشانی با بیان اینکه تاکنون راه را اشتباه رفته ایم، تصریح کرد: طراحان مد باید اتاق فکر داشته باشند و در کنار یکدیگر بتوانند طرح‌ها را تجاری کرده و در نهایت در قالب محصول به بازار عرضه کنند و خوراک بازار فعلی را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه مد امروز در کشور ما قالب‌های خارجی دارد، ادامه داد: در همه دنیا در هفته های مد، طراحان جمع می شوند و در نهایت مد سال را تعیین می‌کنند اما در کشور ما چنین اتفاقی رخ نمی دهد و یا تولیدکنندگان یا خارجی‌ها، مد داخل کشور را ما را تعیین می کنند که این امر به لحاظ فرهنگی، اتفاق مبارکی نیست.

درخشانی با اشاره به برخی از برنامه های هفته مد یزد یادآور شد: در این برنامه «ملک جهان خزاعی» استاد طراحی لباس مورد تجلیل قرار می‌گیرد و مدال ملک جهان نیز به منظور تجلیل از این استاد برجسته، به عنوان یک نماد به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با برگزاری این برنامه ها،‌ فرهنگ اجتماعی مردم را به سمت طراحی های داخلی سوق دهیم و مردم به این نتیجه برسند که باید به دنبال هویت اجتماعی خود بروند.

به گزارش مهر، هفته مد از ۱۴ تا ۲۰ اسفند در خانه پدری برگزار می شود و علاقمندان می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۲۲ در این مراسم شرکت کنند.