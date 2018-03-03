لزوم توسعه صادرات البرز/احیای سهم تجارت حلال در بازار اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنامولایی در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، بابیان اینکه سفر هیئت تجاری لهستانی به ایران تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌های خوبی به همراه داشت که زمینه مشارکت بین دو کشور را شدت می‌بخشد، اظهار کرد: درصدد توسعه صادرات در استان البرز هستیم، فرودگاه پیام ظرفیت ویژه‌ای برای این حوزه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سفر هیئت تجاری آلمان به استان البرز نیز ثمرات خوبی در بر داشته است که زمینه همکاری و توسعه صادرات بین این دو کشور را فراهم می‌کند، افزود: تجارت ازدست‌رفته حلال ایران سبب شده تنها کشورهایی چون ترکیه و عربستان در این بخش فعالیت داشته باشند لذا درصدد احیای سهم ازدست‌رفته تجارت حلال ایران در بازارهای اروپایی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز بابیان اینکه البرز از توانمندی و ظرفیت‌های بالایی برخوردار است که در نظر داریم از این امتیاز به نحو احسن استفاده کنیم، تصریح کرد: حضور در بازارهای جهانی برای ارائه محصولات داخلی باکیفیت بالا در اولویت اقدامات قرار دارد.

بنامولایی در پایان بیان کرد: بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان فعال در حوزه تولید و صنعت اقدام شایان تقدیر محسوب می‌شود زیرا این مهم انگیزه فعالیت در این عرصه را شدت خواهد بخشید و بهبود شرایط اقتصادی را فراهم خواهد کرد.