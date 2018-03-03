آغاز ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف در قزوین از ۲۰ اسفند

حجت الاسلام موسی صفی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند به سامانه ثبت نام اعتکاف قزوین به نشانی etekaf-qazvin.ir مراجعه کرده و با تکمیل فرم مربوطه و پرداخت هزینه بصورت آنلاین، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مسئول ستاد اعتکاف قزوین بیان کرد: ۸ مسجد در قزوین جهت برگزاری مراسم اعتکاف در نظر گرفته شده که مسجدالنبی «ص»، ویژه برادران معتکف و مساجد امام خمینی(ره)، جامع، غدیر، موسی ابن جعفر(ع)، محمد رسول‌الله(ص) سنجیده و مسلم‌ابن عقیل، ویژه خواهران معتکف پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: مراسم معنوی اعتکاف ۱۱ تا ۱۳ فروردین ماه سال ۹۷ «۱۳ الی ۱۵ رجب المرجب» برگزار خواهد شد و به جهت همزمانی با ایام عید نوروز میزان استقبال از آیین اعتکاف قابل پیش‌بینی نیست و البته ستاد اعتکاف در هر صورت، آمادگی لازم برای میزبانی از معتکفین را دارد.

مسئول ستاد اعتکاف قزوین خاطرنشان کرد: در برخی مناطق روستایی و توابع شهرستان قزوین، مانند آقابابا، محمودآباد علم خانی، کوهین، نظام آباد و همچنین اقبالیه نیز شاهد برگزاری این مراسم معنوی خواهیم بود.