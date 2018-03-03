معاون وزیر خارجه پاکستان هفته آینده به آمریکا سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، «تهمینه جنجوعه» معاون وزیر خارجه پاکستان به دعوت «لیزا کورتس» معاون ارشد امور آسیای جنوبی و رئیس شورای امنیت ملی ایالت متحده آمریکا، به واشنگتن سفر می کند.

وی در این سفر ۳ روزه که از تاریخ ۸ مارس ( ۱۷ اسفند) آغاز می شود، با مقامات وزارت خارجه و همچنین اتاق فکر آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد.

لازم به ذکر است که روابط اسلام آباد- واشنگتن از زمان روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی دچار تنش شده است.

چندی پیش با درخواست آمریکا، گروه ویژه اقدام مالی، قصد وارد کردن نام پاکستان به لیست سیاه بین المللی را داشت که به دلیل مخالف عربستان، چین و ترکیه این درخواست برای ۳ ماه به تعویق افتاد.