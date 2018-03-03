لزوم کاهش وابستگی دانشگاه امیرکبیر به بودجه های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیداحمد معتمدی در چهارمین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: به دنبال ارتقا کیفی این دانشگاه هستیم که رسیدن به ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا و دستیابی به نسل سوم آموزش در این راستا دنبال می شود.

وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تمامی رشته ها دوره های تحصیلات تکمیلی دارد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ورود دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی های بین المللی گفت: تولید علم، سهم دانشگاه ها در تولید کشور، اشتغال فارغ التحصیلان و کیفیت فارغ التحصیلان از جمله معیارهای مربوط به ارزیابی دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی است.

معتمدی اظهار داشت: حدود ۸۶ عضو هیات علمی جدید در این دانشگاه جذب شده است این درحالی است که ۴۰ عضو هیات علمی نیز بازنشسته و یا فوت کرده اند.

وی افزود: در جذب هیات علمی جدید حدود ۸ تا ۱۰ درصد رشد داشته ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به بهبود یافتن شاخص نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در سه سال گذشته تعداد اعضای هیات علمی استاد تمام این دانشگاه از ۱۰۲ نفر به ۱۵۰ نفر افزایش یافته است.

معتمدی عنوان کرد: دانشگاه چندسال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی در عقد قراردادهای پژوهشی داشته است.

وی گفت: در زمینه ارجاع به مقالات نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جایگاه نخست کشور میان دانشگاه های صنعتی قرار گرفته است که این جایگاه به صورت مشترک با دانشگاه صنعتی اصفهان کسب شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی های بین المللی تایمز، کیواس و شانگهای قرار دارد، افزود: این دانشگاه در میان دانشگاه های صنعتی کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

معتمدی عنوان کرد: تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه از ۶۰ دانشجو به ۲۴۰ دانشجو افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: ۷۰ درصد بودجه این دانشگاه از اعتبارات دولتی تامین می شود که برنامه داریم وابستگی دانشگاه به بودجه دولتی را کاهش دهیم بنابراین به دنبال منابع پایدار مالی هستیم.