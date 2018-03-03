به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، بابیان اینکه جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شورای مهم و مؤثری در کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: باید این جلسات پربارتر برگزار و گفتگوها صمیمانه‌تر شکل بگیرد.

وی بابیان اینکه مدیران بخش دولتی بایستی به جد مباحث مطرح‌شده را پیگیری کنند از طرفی اتاق بازرگانی نیز باید در جلسات مختلف و کمیسیون‌ها مطالب موردنظر را مطرح کنند، افزود: شرایط سختی را در کشور سپری می‌کنیم لذا باید همراهی لازم با دولت در بخش‌های مختلف صورت گیرد.

استاندار البرز شرایط استان از حیث اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اخبار خوبی در بحث ستاد تسهیل مطرح‌شده که می‌توان با تکیه‌بر این دستاوردها؛ موانع موجود در مسیر تولید را تا حد چشمگیری برطرف کرد.

انتقاد استاندار البرز به تعلل در راه‌اندازی پایانه صادراتی

نجفی با تأکید بر اینکه انتظار داریم سازمان بیمه تأمین اجتماعی، شرکت‌های خدماتی و امور مالیاتی مساعدت لازم را با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران داشته باشند، خاطرنشان کرد: راضی نیستیم چراغ صنعت و تجارت خاموش شود زیرا مشکلات موجود در این بخش را می‌توان در قالب مذاکره برطرف کرد.

وی با ابراز گلایه به‌موجب عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تعیین و تکلیف در خصوص راه‌اندازی نمایشگاه دائمی در استان البرز، تصریح کرد: راه‌اندازی پایانه صادراتی در استان البرز باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد، فرودگاه پیام ظرفیت ویژه‌ای محسوب می‌شود که باید از این امتیاز به نحو احسن استفاده کرد.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه باید در مدت‌زمان کوتاه و قبل از پایان سال بحث راه‌اندازی پایانه صادراتی استان به نتیجه موردنظر برسد، گفت: به درازا کشیده شدن این مهم به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست چراکه البرز استانی ویژه در کشور محسوب می‌شود.

وی در پایان خواهان ارائه مساعدت ویژه به مودیان مالیاتی در استان شد و بر این مهم تأکید کرد که باید ارتباط دستگاه‌های مختلف در البرز با مرکز پژوهش‌های مجلس بهتر و بیشتر شود.