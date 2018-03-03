کتاب معیشت و معنویت در اسلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین فرهودی مولف این اثر در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص چرایی تالیف این اثر گفت: کسب موفقیت و رشد در جامعه کنونی یکی از خواسته های مردم ماست اما شیوه های مختلف در کسب این موفقیت با الهام از آثار نویسندگان غربی باعث شده است تا مادیات به عنوان یک محور اساسی در زندگی انسان ها مانع از توجه به هدف آفرینش انسان شود.

وی ابراز داشت: بازار نشر و کتاب و همچنین همایش های موفقیت در کشورمان تحت تاثیر آموزه های آمریکایی و نویسندگان آمریکایی قرار داشته که در تضاد با باورها و اعتقادات مردم کشورمان هدفی جز تامین مالی زندگی انسان ها را در پی ندارد و داشتن آسایش و آرامش در زندگی را که اصلی ترین خواسته انسانست را مغفول گذاشته است.

فرهودی با بیان اینکه این اثر کم حجم و عامه فهم تهیه شده است افزود: تلاش من در تالیف این کتاب بر آن بود تا در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی، اسلام را به عنوان دینی تعالی بخش مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مادی آن برای پیروانش را ارزیابی کنم و در این بین نه تنها اسلام را مخالف با کسب ثروت و توانایی مالی ندیدم بلکه سفارشات متعدد آن به داشتن بنیه مالی جهت رفع محرومیت ها و تبعیض ها از متن جامعه را به عینه در آیات قرآن کریم و احادیث ائمه علیهم السلام استخراج کردم.

مولف کتاب معیشت و معنویت در اسلام با بیان این مطلب که وظیفه مسلمانان کسب روزی حلال و با برکت است گفت: متاسفانه نگاه اشتباه به بحث تولید ثروت در جوامع اسلامی مانع از رشد اقتصادی کشورهای اسلامی شده و همین امر باعث وابستگی های شدید به بیگانگان و زمینه سازی برای استعمار و استثمار مسلمین شده است.

فرهودی ادامه داد: کتاب حاضر تنها مدخلی برای ورود موشکافانه تر به بحث اقتصاد اسلامی و توجه به معیشت فردی و اجتماعی جامعه اسلامی است که امیدوارم در آینده شاهد تکمیل مسیر در پیش گرفته شده باشیم.

رامین فرهودی دانش آموخته رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از فعالان رسانه ای آذربایجان شرقی است که این کتاب را در ۱۰۴ صفحه در قطع رقعی با همکاری نشر اختر منتشر کرده است.