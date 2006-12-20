به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پور محمدی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی که در وزارت کشور برگزار شد، در مقدمه ای ، با اشاره به اینکه مشارکت مردمی در انتخابات میاندوره ای مجلس حدود 10 الی 15 درصد و انتخابات خبرگان حدود 15 الی 20 درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافته است ، گفت: آنچه اتفاق افتاد، بسیار بیشتر از پیش بینی های اولیه بود و سبب شد کار برگزاری انتخابات 24 آذر، مشکل تر از پیش بینی های قبلی باشد.

به گفته وزیر کشور، بر این اساس، تعدادی از مردم با توجه به تاخیری که در جبران کمبود تعرفه های شعب صورت می گرفت موفق به رای دادن در هر سه انتخابات نشدند.

پور محمدی با اشاره به یک میلیون و هشتصد الی نهصد هزار رای در صندوق شوراها و بیش از دو میلیون و صد هزار رای در انتخابات میاندوره ای مجلس و همچنین آرای بیش از حد انتظار در انتخابات خبرگان، زمان اعلام نتایج را نسبت به دوره های قبل طبیعی خواند و درخصوص تاخیر در شمارش انتخابات شوراها هم گفت: ما شرایط شمارش رایانه ای را در 54 سایت و با بیش از 1100 رایانه عملیاتی و 300 رایانه برای احتیاط پیش بینی کرده بودیم اما هیات نظارت به دلیل دقت زیاد و دغدغه های زیاد ائتلاف های متعدد نامزدها، درخواست بازبینی مجدد شرایط را مطرح کرد و این اطمینان بخشی سبب شد که شمارش آرا حداقل با 35 ساعت تاخیر آغاز شد.

وی تاکید کرد: حضور پر شور مردم در این انتخابات پیام های روشن و قوی برای تحلیلگران داخلی و خارجی دارد.

وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که از زمان پایان رای گیری، آمار های نتایج انتخابات از سوی برخی رسانه ها و سایت ها اعلام شد، آیا دلیل این امر کندی دراعلام نتایج رسمی از سوی وزارت کشور بود، اظهار داشت: ما در گذشته با تعداد شرکت کننده کمتر از همین مقدار درگیر بودیم، در شوراهای اول بیش از هفت - هشت روز شمارش آراء به طول انجامید، در دور دوم نیز با 560 هزار نفر شرکت کننده نتایج سه روزه اعلام شد، این بار 6 میلیون رای در صندوق های رای تهران (در سه انتخابات) داشتیم و معتقدیم نه تنها تاخیری دراعلام نتایج صورت نگرفته بلکه سرعت عملی مطلوب نیز داشته ایم. اطلاع رسانی سایت های خبری هم طبیعی است و هموار بوده است.

وی افزود: ما خودمان را برای تغییر نسبی در تمام ابعاد برگزاری انتخابات سال آینده، آماده کرده ایم .

وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار ژاپنی در خصوص تشکیک در سلامت شمارش آراء گفت: در قانون روش اطمینان بخشی به خوبی تمهید شده است. بازرسی دستگاه اجرایی با بیش از 80 هزار بازرس، اولین گام نظارت است و شورای نگهبان نیز سر هر صندوق 3 تا 5 نفر بازرس تعیین کرده است، مجلس شورای اسلامی هم یک الی دو نفر بازرس تعیین کرده و علاوه بر این تمام نامزدها وکاندیداها نمایندگانی در سر صندوق ها داشتند.

وی افزود: طبق جدول تنظیم شده، از سوی هر کاندیدا در سر هر 10 صندوق یک نماینده حضورداشته است و این مراحل تا زمان شمارش آراء در شعب اعمال شد.

پورمحمدی همچنین اظهار داشت: ابتدا صندوق ها با حضور رئیس شعبه و بازرسی ونمایندگان کاندیداها باز و برگه ها شمارش شده است و اگر رای اشتباهی از صندوق های دیگر به صندوق شوراها ریخته شده بود، به جای اصلی بازگشت و مجددا صندوقها پلمپ شد و به همراه رئیس شعبه و نماینده فرماندار و ناظر به 54 سایت مرکزی منتقل شد اما با تاخیری که صورت گرفت، همه رایانه ها فعال نشد.

وی افزود: با حضور رئیس شعبه به همراه منشی ناظر نماینده و فرماندار و 2 ناظر شورای نگهبان و نمایندگان کاندیداها شمارش انجام شد و مجموعه آرای سایت در پرینت کاغذی و CD جمع آوری و قفل شد و با مامور سایت و مامور محافظ به فرمانداری منتقل وتحت نظارت ناظران جمع بندی شده است.

وزیرکشور در عین حال گفت: ما همچنان آماده بازبینی آراء هستیم ، اگر نامزدی شکایت کند طبق قانون رسیدگی می شود و در صورت نیاز آراء بازبینی خواهد شد.

خبرنگاری از علت اختلاف در تعداد شرکت کنندگان درانتخابات در آمار وزارت کشور طی روزهای اخیر پرسید، که وزیر پاسخ داد: در ابتدای کار بر اساس تعرفه های صادر شده ، تعداد شرکت کنندگان را اعلام کردیم و در مرحله بعد رای های سفید و باطل را جدا کردیم و آمار دستخوش تغییر شد ، همچنین شمارش آرا را از صندوق های کوچک آغاز نمودیم و دلیل تاخیر در اعلام اولین نتایج این بود که فکر می کردیم ممکن است صندوق های بزرگ ترتیب آرای افراد را بر هم بریزد و موجب تشویش افکار عمومی شود بر این اساس این اختلاف آمار را طبیعی می دانیم.

به گفته وزیر کشور طبق آخرین آمارکار شمارش آرای حدود 2 هزار صندوق از مجموع 3200 صندوق رای در حوزه تهران پایان یافته است واین تعداد صندوق شمارش شده بیش از 1 میلیون و 500 هزار رای در خود جای داده بودند.

وزیر کشور گفت: بر این اساس همانگونه که پیش بینی کرده بودیم درنهایت امر بین 1 میلیون و 700 الی 1 میلیون و 800 هزار رای به دست خواهد آمد.

پور محمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص کم شدن آرای برخی کاندیداهای خبرگان در تهران در روزهای دوم و سوم شمارش آراء گفت: مشکل در تایپ اعداد بوده است، طبق تنظیم رایانه لازم بود بین سه عدد اول و سه عدد دوم رای افراد یک علامت" به علاوه " تایپ شود که نقص در این زمینه سبب تغییر اعداد در نسخه تایپی شد.

وزیر کشور یاد آور شد این مشکل در اطلاعیه های بعدی وزارت کشور با تایید شورای نگهبان اصلاح شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که از اجرای موفقیت آمیز سه انتخابات همزمان چه احساسی دارید و فکر می کنید آیا ملت از عملکرد شما راضی هستند یا خیر گفت: ما با تمام بضاعتمان صادقانه عمل کردیم اگر مردم به ما اعتماد نداشتند تا این اندازه شرکت نمی کردند و ما فکر می کنیم همان روز انتخابات پاداشمان را گرفتیم.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید به عنوان وزیر دولت اصولگرا چه احساسی نسبت به پیروزی اصولگرایان در این انتخابات دارید گفت: احساس مسئولیت بیشتری می کنیم و خدا را شاکریم که اصولگرایان همچنان مورد اعتماد مردم هستند.

وی افزود: درعین حال فکر می کنیم مسئولیت مان دردولت بیشتر شده و شوراها نیز با توجه به افزایش 15 درصدی حضور مردم مسئولیت سنگین تری دارند.

پور محمدی در پاسخ به خبرنگاری که به قانون انتخابات مبنی برلزوم شمارش آرا در شعب اخذ رای بعد از پایان رای گیری اشاره داشت، گفت: در قانون انتخابات شوراها آمده است که وزارت کشور می تواند با توافق هیات نظارت نحوه شمارش رایانه ای را تعیین کند.

وی با اشاره به اینکه شمارش رایانه ای در دور دوم انتخابات شوراها نیز اجرا شده است گفت: ما فرماندار تهران را عوض نکردیم و این فرماندار تجربه برگزاری دور دوم شوراها را نیز به صورت رایانه ای در کارنامه خود دارد.

وی خطاب به خبرنگار خبرگزاری کار ایران، ایلنا که این سئوال را پرسیده بود گفت: دوست داریم شما درخبرگزاری تان مهربانانه تر عمل کنید.

کنفرانس خبری وزیر کشور ادامه دارد.....