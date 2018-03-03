میزبانی ۲۳ کتابخانه در سراسر استان برای طرح کتابخانه گردی

بهگزارش خبرگزاری مهر، شهرام خدایی با اشاره به ۱۷ اسفند ماه سالروز تأسیس کتابخانه های عمومی گفت: طرح کتابخانه‌گردی امسال برای اولین بار روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه، مصادف با شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در سراسر کشور برگزار می شود و به همین منظور ۴۶۷ کتابخانه میزبان مسئولان سراسر کشور از جمله فرمانداران، استانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران، اعضای شورای شهر و روستا، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ائمه محترم جمعه و جماعت، اعضای انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی استان‌ها و شهرستان‌ها و گروه‌های مرجع و نخبگان خواهند بود.

خدایی با اشاره به کتابخانه های مشارکت کننده در طرح کتابخانه گردی به تفکیک هر استان تصریح کرد: در استان آذربایجان شرقی کتابخانه های مرکزی، علامه امینی و رشدیه در شهرستان تبریز، پیامبر اعظم (ص) سهند در شهرستان اسکو، شیخ شهاب الدین اهری در شهرستان اهر، الزهرا در شهرستان آذرشهر، شهید داننده در شهرستان بستان آباد، آیت الله شهید مدرس در شهرستان بناب، میرزا طاهر خوشنویس در شهرستان جلفا، یادگار امام(ره) در شهرستان چاراویماق، خاقانی در شهرستان خداآفرین، شیخ ولی الله اشراقی در شهرستان سراب، گلشن راز در شهرستان شبستر، شهید رجایی در شهرستان عجب شیر، حکیم نباتی در شهرستان کلیبر، اوحدی مراغه ای در شهرستان مراغه، پارک شهر در شهرستان مرند، شهید مهدی باکری در شهرستان ملکان، پیامبر رحمت (ص) در شهرستان میانه، امیرالمؤمنین در شهرستان ورزقان، آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی) در شهرستان هریس، آیت ا... انتظاری در شهرستان هشترود، ولایت در شهرستان هوراند آماده پذیرایی از علاقه مندان خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه موضوع آسیب های اجتماعی یکی از موضوعات مورد توجه دست اندرکاران و سیاست گذاران است، تأکید کرد: از آنجا که کتابخانه ها در دسترس مردم قرار داشته و خدمات فنی و فرهنگی مختلفی ارائه می دهند و ارتباط کتابداران با مخاطبان منفک از مسائل اجتماعی نیست، کارکرد دیگری هم در یک سال گذشته برای کتابخانه ها تعریف شده و آن کمک به کاهش مسائل در حوزه آسیب های اجتماعی است. به همین دلیل طیف متنوعی از فعالیت های آگاهی بخش و آگاهی افزا برای مواجهه با آسیب های اجتماعی برای کتابخانه طراحی شده که این کارکرد جدید موجب افزایش مراجعه به کتابخانه افزایش شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی کشور در جلسه ۶۹۲ به تاریخ ۲۳ آبان ۹۶ مصوبه ای با عنوان سند ترویج کتاب و کتابخوانی تصویب کرد تا دستگاه هایی که در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند توجه ویژه ای به کتاب و کتابخوانی داشته باشند.

وی افزود: از آنجا که نهاد کتابخانه ها به عنوان دستگاهی که در حوزه ترویج کتابخوانی نقش پررنگی در تحقق این سند دارد، طرح های مختلفی را پیشنهاد و اجرا و کرده که طرح کتابخانه گردی یکی از آنها است. بعد از تصویب این موضوع در نهاد، به همه استان ها ابلاغ شده و از استانداران، فرمانداران، اعضای شورای های اسلامی شهر و روستا، شهرداران، نمایندگی ولی فقیه در استان ها، مدیران استان ها دعوت شده است تا در کتابخانه ها حاضر شده و با خدمات کتابخانه ای آشنا شوند. در این روز همه کسانی که علاقه مند به عضویت در کتابخانه ها باشند، کارت عضویت رایگان کتابخانه را دریافت خواهند کرد.

خدایی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع کتابخانه گردی موجب افزایش مخاطبان کتابخانه ها خواهند شد، تصریح کرد: در گذشته عمده خدماتی که به مردم ارائه می کردند، خدمات فنی و محدود به امانت کتاب بود. اما در چند سال گذشته برنامه هایی که به کتاب خوان شدن مردم کمک می کند در نهاد کتابخانه ها موضوعیت پیدا کرده و باعث شده توجه قشر بیشتری از مردم به کتابخانه ها جلب شود که موضوع کتابخانه گردی نیز موجب افزایش توجه بیشتر به کتابخانه های عمومی و خدمات مختلف فرهنگی آنها خواهد بود.

خدایی تأکید کرد: در سال های گذشته سالگرد تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی محدود به برگزاری یک مراسم با حضور کتابداران بود که امسال با طرح کتابخانه گردی، این امکان فراهم شده است تا جامعه کتابخوان و افرادی که در غوغای کارهای روزمره فرصتی برای توجه به کتاب و کتابخوانی ندارند سری هم به کتابخانه بزنند.