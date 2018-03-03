فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی قبل از ظهر شنبه در دیدار با کار کنان منابع طبیعی اظهار داشت: در حال حاضر با حجم بالایی از چالشها و مشکلات در حوزه محیط زیست مواجه هستیم و به طبیعت خسارتهای زیادی وارد میشود.
وی با تاکید بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی، اظهار کرد: با افزایش جمعیت و توسعه شهرکهای صنعتی باید نسبت به تقویت محیط زیست و منابع طبیعی تمهیدات و مدیریت لازم انجام شود.
خاتمی با بیان اینکه پلاستیکها و میکرو پلاستیکها عامل مهم آلودگی محیط زیست هستند، افزود: از ظروف یکبار مصرف در دستگاههای دولتی استان زنجان استفاده نشود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: فعالیتهای صورت گرفته تاکنون خوب بوده است.
خاتمی بر لزوم شناسایی ظرفیتها در زمینه منابع طبیعی اشاره کرد و یاد آور شد: اطلاعرسانی و برنامهریزی در زمینه منابع طبیعی ضروری است و باید در این زمینه توجه بیشتری شود.
وی گفت: اعزام سفیران انفال به مناطق مختلف، اقدام ویژهای است که در راستای فرهنگسازی حفاظت از منابع طبیعی توسط مردم انجام شده و در استان زنجان نیز این طرح به خوبی اجرا میشود.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آور شد: باید فرهنگ بهره برداری از آب در استان زنجان اصلاح شود و به مدیریت درست آب توجه شود.
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