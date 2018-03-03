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۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

نماینده ولی فقیه در استان زنجان:

فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی ضروری است

فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی ضروری است

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه منابع طبیعی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی قبل از ظهر شنبه در دیدار با کار کنان منابع طبیعی اظهار داشت: در حال حاضر با حجم بالایی از چالش‌ها و مشکلات در حوزه محیط زیست مواجه هستیم و به طبیعت خسارت‌های زیادی وارد می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی، اظهار کرد: با افزایش جمعیت و توسعه شهرک‌های صنعتی باید نسبت به تقویت محیط زیست و منابع طبیعی تمهیدات و مدیریت لازم انجام شود.

خاتمی با بیان اینکه پلاستیک‌ها و میکرو پلاستیک‌ها عامل مهم آلودگی محیط زیست هستند، افزود: از ظروف یک‌بار مصرف در دستگاه‌های دولتی استان زنجان استفاده نشود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: فعالیت‌های صورت گرفته تاکنون خوب بوده است.

خاتمی بر لزوم شناسایی ظرفیت‌ها در زمینه منابع طبیعی اشاره کرد و یاد آور شد: اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی در زمینه منابع طبیعی ضروری  است  و باید در این زمینه توجه بیشتری شود.

وی گفت: اعزام سفیران انفال به مناطق مختلف، اقدام ویژه‌ای است که در راستای فرهنگ‌سازی حفاظت از منابع طبیعی توسط مردم انجام شده و در استان زنجان نیز این طرح به خوبی اجرا می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آور شد: باید فرهنگ بهره برداری از آب در استان زنجان اصلاح شود و به مدیریت درست آب توجه شود.

کد مطلب 4241635

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