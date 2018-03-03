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۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

با همکاری واحد عکس انجمن سینمای جوان کرمانشاه برپا می‌شود؛

هفتمین نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان کرمانشاه/نمایش آثار ۲۵ عکاس

هفتمین نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان کرمانشاه/نمایش آثار ۲۵ عکاس

کرمانشاه- مسئول انجمن عکاسان استان کرمانشاه از برپایی هفتمین نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان استان با همکاری واحد عکس انجمن سینمای جوان خبر داد.

علیرضا قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی هفتمین نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان استان کرمانشاهطی ۱۲ الی ۱۷ اسفند ماه امسال خبر داد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه با همکاری واحد عکس انجمن سینمای جوان کرمانشاه برپا می‌شود و در آن آثار ۱۶ عکاس عضو انجمن عکاسان و ۹ عکاس واحد عکس سینمای جوان کرمانشاه به نمایش گذاشته می‌شود.

مسئول انجمن عکاسان استان کرمانشاه محل برپایی این نمایشگاه  گروهی را گالری آفرینش اعلام کرد و گفت: علاقه مندان می توانند طی روزهای برگزاری از ساعت ۱۶ الی ۲۰ از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

کد مطلب 4241650

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