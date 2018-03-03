مدرسه سعادت بوشهر مادر مدارس جنوب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ مدرسه تاریخی سعادت بوشهر و آغاز هفته بوشهر اظهار داشت: برگزاری مراسم و برنامههای روز بوشهر به مدت یک هفته فرصت خوبی برای معرفی تاریخ پر افتخار بوشهر است.
وی با اشاره به تجلیل و تقدیر از کسانی که زندگی خود را وقف بوشهر کردهاند ادامه داد: برگزاری نکوداشت روز بوشهر فرصتی ویژه و خاص برای معرفی بیشتر بوشهر مهربان است.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر در تاریخ پرافتخار خود دارای دلاورمردانی است که با بزرگی و ایثار از این مرز و بوم دفاع کرده و نام بوشهر در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی میدرخشد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی بوشهر در عرصه آموزشی، بیان کرد: مدرسه سعادت بوشهر به سبک نوین آموزشی و به عنوان نماد دگرگونی علمی و فرهنگی و مادر مدارس کرانههای جنوبی ایران شناخته میشود.
دهدار با اشاره به اینکه علما و شخصیتهای برجستهای در مدرسه ماندگار سعادت بوشهر تحصیل کردهاند افزود: مدرسه تاریخی سعادت، مادر مدارس جنوب ایران است و سالروز تاسیس این مدرسه به نام روز بوشهر نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه قرار دادن سالروز تاسیس مدرسه سعادت به عنوان روز بوشهر نشان از اهمیت فرهنگ در این استان حماسه ساز دارد گفت: سعادت را باید مدرسه سعادتمندی بوشهریها دانست.
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