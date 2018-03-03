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۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

نخست‌وزیر کامبوج آمریکا را دروغگو خطاب کرد

نخست‌وزیر کامبوج آمریکا را دروغگو خطاب کرد

نخست‎وزیر کامبوج از آمریکا به دلیل عدم صداقت در انتشار خبر قطع کمک مالی و نظامی به این کشور، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هون سن» نخست‌وزیر کامبوج، ادعای آمریکا مبنی بر قطع کمک مالی و نظامی به این کشور آسیای جنوب‌شرقی را دروغ توصیف کرد و گفت: کامبوج از سال ۲۰۱۶ دریافت کمک از آمریکا را تعلیق کرده است.

گفتنی است کاخ سفید پنج‌شنبه به بهانه بی‌ثباتی سیاسی در کامبوج از تعلیق یا محدود کردن شماری از کمک‌های مالی یا نظامی به این کشور و برخی از نهادهای آن مانند وزارت دارایی و مالیات خبر داد.

در همین راستا، هون سن اعلام کرد که کامبوج از سال ۲۰۱۶، در بخش مالیات، هیچ کمکی از آمریکا دریافت نکرده است.

گفتنی است کامبوج از جمله متحدین چین در منطقه آسیای جنوب شرقی محسوب می‌شود و نخست‌وزیری آن بارها از اقدامات آمریکا به‌ویژه بمباران کامبوج در جریان جنگ ویتنام، انتقاد کرده است.

کد مطلب 4241751
مریم خرمایی

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