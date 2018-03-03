مسئولان باید در زمینه اشتغال به مردم پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با رؤسای کارگروه های برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: در حال حاضر مسائل اقتصادی شرایط ویژه ای پیدا کرده و در میدان مبارزه با دشمن به صورت رو در رو دست به گریبان است.

وی با تأکید بر اینکه در کشور ما با توجه به سرمایه ها و مردمی که داریم این مسائل قابل حل است، بیان کرد: آن هایی که این مسائل را گره زده اند مصنوعی است و گرنه حل این مسائل کاملا طبیعی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: مسائلی از جمله اشرافی گری، اختلاس ها و حقوق های نجومی همه بازی بوده برای گره زدن مسائل اقتصادی وگرنه مسئول این امور که خودشان هستند و چند سال است این ها را مطرح می کنند اما هیچ کاری برای آن نمی کنند.

عبادی ادامه داد: دلیلش این است که می خواهند این وضع ادامه داشته باشد وگرنه جلوی یکی را می گرفتند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این مسائل مربوط به دولت بوده چراکه وظیفه اصلی آن مدیریت است، عنوان داشت: دولت باید در این زمینه به مردم پاسخگو بوده و گزارش دهد.

آمارهای اشتغال بر اساس واقعیت نیست

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اختصاص اعتبارات در حوزه اشتغال و وعده های داده شده در این زمینه، بیان داشت: علاوه بر اعتبارات دولت در داخل استان نیز ۴۰ میلیارد تومان از بنیاد مستضعفان برای مسئله اشتغال گرفته شده اما بعد از این همه مدت جای سوال بوده که چه کاری در این زمینه انجام شده است؟

عبادی با تأکید بر اینکه مسئولان در مورد اشتغال ایجاد شده گزارش ارائه دهند، افزود: گاهی آمار و ارقامی در کشور داده شده که به گفته خود کارشناسان این آمارها شدنی نیست و تنها کتبی و شفاهی است و باید ارائه دهند چه اشتغالی و کجا و برای چه کسی ایجاد کرده اند.

وی اضافه کرد: باید یکی از مصوبه های شورای فرهنگ عمومی این باشد که مسئولان به صورت ماهانه گزارش دهند چه اقداماتی در این زمینه انجام داده اند؟

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، منابع طبیعی را یکی از مشکلات مهم مردم استان عنوان کرد و گفت: در این استان کویری که کشاورزی مشکل بوده از و طرفی برای روستاییان اشتغالی هم ایجاد نشده مردم روستایی که می خواهند کشاورزی کنند منابع طبیعی آن ها را به دادگاه می کشانند این در حالی است که بسیاری از آن ها سند داشته و یا استشهاد محلی دارند.

عبادی تأکید کرد: برای اینکه این مرزنشینان مهاجرت نکنند باید شورای تأمین مصوبه می داد که منابع طبیعی در این مناطق حتی ورود پیدا نکند.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی پادشاهی و شاهنشاهی نداریم و باید خدمتگزار باشیم، بیان کرد: مسئولان باید به مردم پاسخگو بوده و گزارش دهند و این بر اساس قانون است.

مصوبات قابل اجرا در شورای فرهنگ عمومی ارائه شود

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بخشی دیگری از مشکلات اقتصادی مربوط به بخش خصوصی است، عنوان داشت: باید ارقام منظم و کارشناسی درست از مجموع کارخانه های استان داشته باشیم تا بتوانیم در مورد آن تصمیم گیری کنیم.

عبادی ادامه داد: از سوی دیگر باید کارشناسی انجام شود که نسبت به معادن یا بخش کشاورزی چقدر می توانیم صنایع تبدیلی داشته باشیم و نسبت به آن چه میزان می توانیم شغل ایجاد کنیم؟

وی همچنین هنر و صنعت خانگی را یکی از زمینه های مهم اشتغال دانست و افزود: کلاهی که سر ما و خانواده ها رفته و در نتیجه فروپاشی خانواده ها را در پی داشته این است که دختر و پسر ما به بردگی در شرکت یا دستگاه دولتی حاضر شده اند اما به خود اشتغالی اقبالی نشان نمی دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر صنایع خانگی را به خانه ها ببریم می توانیم جلوی این مشکلات را بگیریم، بیان داشت: اگر هنر، هنر باشد می تواند روی فرهنگ، اقتصاد و سیاست تاثیرگذار باشد چون هنر یک زبان نافذ است.

عبادی بر لزوم مبارزه با پدیده قاچاق در کشور نیز تأکید کرد و گفت: مگر بازارچه مرزی، گمرک و یا مناطق آزاد قانون ندارند چرا جلوی این ها را نمی گیرند؟

وی از اعضای شورای فرهنگ عمومی خواست: آنچه در اولویت بوده که قابل تصویب باشد ارائه دهید تا با مقدمات در جلسه آینده تصویب شود و جنبه های اجرایی آن را دنبال کنیم.