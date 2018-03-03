چترنظارتی استاندارد بر تولید وعرضه مصالح ساختمانی مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا نیازی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری است، اظهار داشت: با توجه به قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد هرگونه تولید، توزیع و تمرکز کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون داشتن پروانه استاندارد ممنوع بوده و به جهت صیانت از ایمنی و سلامت مردم با تولید و عرضه کنندگان مصالح ساختمانی غیر استاندارد برخورد خواهد شد.

وی برنامه‌های اداره کل استاندارد برای کنترل کیفیت مصالح ساختمانی قابل عرضه در این مناطق را اعلام کرد و افزود: با توجه به ورود به مرحله اسکان دائم و افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی در مناطق زلزه زده، این اداره کل تمام توان کارشناسی خود را برای نظارت بر فرآورده های ساختمانی در مناطق زلزله زده به کار گرفته است.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه صنعت ساختمانی تعداد ۱۳۰ واحد تولیدکننده فعال در استان کرمانشاه تحت پوشش این اداره کل است، گفت: با مشاوره های فنی و تخصصی کارشناسان ، برای ۲۸ قلم فرآورده ساختمانی مختلف که از پی تا سقف ساختمان را شامل می شود، تا کنون تعداد ۱۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد، برای این فرآورده ها صادر و دارای اعتبار می باشد.

مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه طی بازرسی های میدانی کارشناسان استاندارد درایام اخیرازمناطق زلزله زده، مشخص شد، ادامه داد: علاوه بر واحدهای دارای پروانه استاندارد تعدادی واحد کارگاهی نیز اقدام به تولید بتن آماده و سنگدانه مورد مصرف در بتن می کند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور بررسی و انطباق فرآورده های تولیدی در این کارگاه ها با الزامات استاندارد، جلساتی با دستگاه های مرتبط اجرایی و نظارتی ازجمله استانداری در محل این اداره کل تشکیل شد.

نیازی گفت: با عنایت به اینکه شرکت بنیاد بتن عمران آذران غرب در ایام اخیر با استقرار ۹ دستگاه بچینگ، اقدام به تولید زیادی بتن کرده است، مقرر شد این مجتمع تولیدی ضمن معرفی مدیر کنترل کیفیت برای هر کدام از این ۹ بچینگ مستقر در منطقه، تمامی نتایج آزمون های مربوط به تولیدات قبلی و تولیدروزانه خود را جهت بررسی به اداره کل استاندارد استان کرمانشاه ارسال کند. همچنین موظف است کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، خط تولید و پیمانه را کالیبراسیون کند.

وی یادآور شد: در جلسه ای با دستگاه های ذیربط مقرر شد به منظور گسترش چتر نظارتی، جلوگیری از عرضه کالاهای فاقد نشان استاندارد و کنترل کیفیت مصالح ساختمانی مورد استفاده دربازسازی مناطق زلزله زده نسبت به نمونه برداری تصادفی از تولیدات واحد های تحت پوشش اقدام و با تشکیل گشت مشترک، متشکل از کارشناسان (فرمانداری های مناطق، سازمان صمت، اتاق اصناف، اداره کل تعزیرات)، با محوریت اداره کل استاندارد، ازواحدهای تولیدی منطقه ومصالح ساختمانی دپو شده، نمونه برداری راندمی انجام شود. ضمن اینکه هزینه های مترتب از جمله هزینه آزمون های تخصصی بر روی این نمونه ها، از محل بودجه مدیریت بحران استان، با هماهنگی فرمانداران شهرستان های منطقه زلزله زده پرداخت شود.