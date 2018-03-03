هشتمین نشست سراسری معاونان بین الملل دانشگاه ها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک علم و فناوری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ با حضور منصور غلامی وزیر علوم در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار می شود.

دراین نشست، وزیر علوم سخنرانی می کند و از برگزیدگان فعالیت های علمی بین المللی تقدیر به عمل خواهد آمد، همچنین برخی از معاونان وزارت علوم و مقاماتی از وزارت امور خارجه، مسئولان وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نیز به ایراد نظرها و پیشنهادهای خود بپردازند.

در این نشست، سه میزگرد تخصصی با موضوع «طرح های تحقیقاتی مشترک بین المللی، حمایت ها و روندها»، «برنامه ششم توسعه، همکاری های علمی بین المللی و وظایف آموزش عالی» و «امنیت در همکاری های علمی بین المللی» برنامه ریزی شده است.

امسال برای اولین بار آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا) در کشور برگزار شد، تقدیر از مجریان این آزمون، یکی دیگر از برنامه های هشتمین نشست است.