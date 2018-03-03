میزان تولید و ذخایر نفت هماهنگ نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در افتتاحیه دومین کنگره بین المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بین المللی صنعت حفاری ایران با بیان اینکه همچنان مشکلات بانکی پابرجاست، گفت: این مشکلات در دامنه برجام قرار نمی گیرد و مربوط به مشکلات دیگری است که با حل آن صنعت نفت می تواند شکوفایی لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد:پیش بینی می کنم آمریکا در ماه مه امسال بار دیگر تعلیق تحریم های ایران را تمدید کند؛ به این ترتیب می توان گفت برجام بعد از این تمدید به شکل بهتری اجرایی شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: ترامپ شبیه قلدرهای مدرسه است؛ رفتار او تنها با ایران اینگونه نیست و اتحادیه اروپا نیز از رفتار ش ناراضی است.

طبق گفته های معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت میزان تولید نفت ایران با میزان ذخایر آن همخوانی ندارد که نتیجه مسائل سیاسی است.

زمانی نیا با اعلام اینکه در نتیجه برجام برخی از مشکلات صنعت نفت بر طرف شد و ما در حال حاضر عواید فروش نفت را دریافت می کنیم. از طرفی دریافت تجهیزات صنعت را نیز می توان ثمره برجام دانست.

وی سرمایه گذاری خارجی و داخلی را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و افزود: بخش خصوصی باید در زمینه سرمایه گذاری فعال تر شود.