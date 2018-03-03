مهاجرت از مرزها تهدیدی برای جامعه/شاخص های سلامت ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی در اولین جشنواره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجند بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان بوده که این هم تهدید و هم فرصت است.

وی از برگزاری کلاس های آموزشی برای دانشجویان دانشگاه کابل خبر داد و گفت: این کارگاه ها در زمینه مغز و اعصاب و جراحی عمومی برگزار شده است.

قائمی با اشاره به خشکسالی های چندین ساله خراسان جنوبی بیان کرد: این شرایط حاکم بر استان، باعث تهدید هایی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در حال حاضر جمعیت گریزی از مرزها سلامت کشور و جامعه را تهدید می کند.

قائمی با بیان اینکه باید به ارتقاء شاخص های سلامت در مرز ها توجه شود، افزود: باید در راستای تثبیت جمعیت در این مناطق تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه امروزه می توانیم با استفاده از تلی مدیسن بسیاری از معضلات درمانی مرز ها را رفع کنیم، گفت: استفاده از این فناوری می تواند جمعیت را در مرز ها مستقر کند.