مالزی خواستار ارتقاء استاندارد در صنعت غذای حلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، صدها نفر از رهبران تجاری و سیاستگذاران صنعت غذای حلال ماه می ( اریبهشت ماه آینده) در مجمع جهانی حلال در شهر کوالالامپور گردهم جمع می شوند تا موضوعات ضروری در راستای تولید و توزیع غذای حلال را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

برگزار کنندگان این مجمع اظهار داشتند که استاندارهای کنونی برای محصولات حلال در هر کشور متفاوت است، این امر گاهی مصرف کنندگان را آشفته خاطر کرده و باعث می شوند برخی از محصولات از فرآیندهای ویژه ای با معیارهای خاص آن کشور بگذرند.

جمال الدین خیری رئیس کمیته برگزاری این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش ترویج غذای حلال به عنوان یک مزیت برای اطمینان خاطر از بهداشت و ایمنی آن است .

اسلام مسلمانان را از خوردن گوشت خوک منع و آنها را به خوردن گوشت حلال که بر اساس قوانین اسلامی ذبح می شوند امر کرده است.

استانداردهای غذای حلال، مصرف کنندگان مسلمان را که دغدغه اصلی آنها قوانین اسلامی است راضی و در بسیار از موارد غیر مسلمانانی که خواستار کیفیت ، بهداشت و ایمنی در مواد غذایی خود هستند را نیز به خود جذب می کند.

مالزی یکی از پیشگامان گسترش صنعت غذایی حلال در جهان است که قصد دارد تا سال 2010 به قطب فعالیتهای جهانی غذای حلال تبدیل شود.

