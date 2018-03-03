نامه جمعی از پیشکسوتان به وزیر ورزش درباره استعفای خادم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت ورزش، پس از استعفای رسول خادم از سمت خود در ریاست فدراسیون کشتی، جمعی از پیشکسوتان ورزش امروز (شنبه) در نامه‌ای خواستار مخالفت وزیر با استعفای خادم شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

« مخالفت با استعفای خادم، تدبیر و امید را نشان می دهد. رسول فرزند ایران است و کشتی را رها نمی کند. خادم فرزند برومند و سربلند ایران و مردم است. خادم عاشق فرزندان این آب و خاک است و خود را وامدار آنها می‌داند و به همین سبب کشتی را رها نخواهد کرد و مردم از شادی افتخارات قهرمانان این رمز و بوم محروم نخواهند شد. انتظارمان از جنابعالی به عنوان وزیر آگاه و دلسوز دولت تدبیر و امید ادامه حمایت همیشگی و کامل از ورزش پر افتخار کشتی و مخالفت قاطعانه شما با استعفای خادم است که این نشانی از تدبیر و امید این دولت است. »