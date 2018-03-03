  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

نامه جمعی از پیشکسوتان به وزیر ورزش درباره استعفای خادم

نامه جمعی از پیشکسوتان به وزیر ورزش درباره استعفای خادم

جمعی از پیشکسوتان ورزش در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار مخالفت سلطانی فر با استعفای رسول خادم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت ورزش، پس از استعفای رسول خادم از سمت خود در ریاست فدراسیون کشتی، جمعی از پیشکسوتان ورزش امروز (شنبه) در نامه‌ای خواستار مخالفت وزیر  با استعفای خادم شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

« مخالفت با استعفای خادم، تدبیر و امید را نشان می دهد. رسول فرزند ایران است و کشتی را رها نمی کند. خادم فرزند برومند و سربلند ایران و مردم است. خادم عاشق فرزندان این آب و خاک است و خود را وامدار آنها می‌داند و به همین سبب کشتی را رها نخواهد کرد و مردم از شادی  افتخارات قهرمانان این رمز و بوم محروم نخواهند شد. انتظارمان از جنابعالی به عنوان وزیر آگاه و دلسوز دولت تدبیر و امید ادامه حمایت همیشگی و کامل از ورزش پر افتخار کشتی و مخالفت قاطعانه شما با استعفای خادم است که این نشانی از تدبیر و امید این دولت است. »

کد مطلب 4241865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها