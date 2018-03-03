درخواست کمک «می» از اتحادیه اروپا برای اجرای برگزیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس از اتحادیه اروپا به دلیل انداختن تمام بار مسئولیت برگزیت بر دوش بریتانیا انتقاد کرد و با یادآوری «حقایق دشوار» روند خروج از اتحادیه اروپا، گفت: ما در حال خارج شدن از بازار واحد هستیم و زندگی متفاوتی خواهیم داشت.

وی همچنین یادآوری کرد که بعد از برگزیت دستیابی به بازار هم برای بریتانیا و هم برای اتحادیه اروپا محدودتر خواهد شد.

نخست وزیر انگلیس در ادامه بار دیگر مخالفت خود با ورود دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به دعواهای مربوط به بریتانیا را رد کرد و گفت که داوری این دیوان در مورد بریتانیا باید پایان یابد.

بر اساس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای برگزیت، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در دوران گذار همچنان به داوری در مورد پرونده دعواهایی که بریتانیا در آن دخیل است، ادامه می‌دهد. این بدان معناست که این نهاد قضایی همچنان می‌تواند به موارد اختلاف در پرونده‌های شهروندان بریتایایی و اروپایی رسیدگی کند.

ترزا می همچنین با تأکید بر اینکه دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا باید به شکلی منصفانه به بازار یکدیگر دسترسی داشته باشند، بر ضرورت پایبندی طرفین به «عهدات الزام آور» تاکید کرد و گفت: برای مثال، ما در کشور خودمان می‌توانیم با استفاده از برخی ظرفیت‌های قانونی مانند کمک دولتی یا رقابت تجاری با قوانین اروپا هماهنگ باشیم.

ترزا می همواره تاکید کرده که کشورش از اتحادیه گمرکی خارج خواهد شد و معتقد است که پیشنهاد اتحادیه اروپا ناقض حقوق اساسی این کشور است.

انگلیس به طور رسمی در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد، اما این کشور نیاز به یک دوره گذار 2 ساله دارد تا بتواند روابط خود با اتحادیه اروپا را در دوران پسا برگزیت باز تعریف کند.