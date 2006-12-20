آمریکا جدول زمان بندی خروج از عراق را ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل،"رجب طیب اردوغان" با اشاره به درگیری های داخلی در عراق خاطر نشان کرد : اکنون زمان آن فرا رسیده تا آمریکا نظامیان خود را ازعراق خارج کرده و اختیار کامل را به مردم این کشور واگذار کند.

نخست وزیر ترکیه در ادامه گفت : گمان می کنم با خروج زمان بندی شده نظامیان آمریکایی از عراق می توان شاهد تغییر وضعیت قابل توجهی در این کشور بود .

" اردوغان " افزود : کشورهای همسایه عراق همگی علاقه مند به برقراری ثبات در این کشور هستند .

وی با مهم خواندن نقش ایران و سوریه در حل مسئله عراق تصریح کرد : ایران، سوریه، ترکیه و آمریکا می توانند با برگزاری نشستهای چندجانبه در حل بحران عراق گام بر دارند .

این در حالی است که روزنامه الوطن عربستان گزارش داد که سه شنبه و چهارشنبه گذشته نشستی مشترک بین مسئولان نظامی ترکیه و آمریکا در آنکارا با هدف الحاق ترکیه به همپیمانان ضد ایرانی آمریکا برگزار شد.