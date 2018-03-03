رونمایی از سامانه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری خود اعلام کرد: کار دیگری که در دستور رونمایی داریم «سامانه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس» است. معلم ها می گفتند چرا مدیر مدرسه در دایره شناخت مدیر منطقه انتخاب می شود. سامانه ای طراحی کردیم و برای سال آینده مدارسی که به مدیر نیاز داشته باشد در سامانه معرفی می شود و همه در این سامانه که شرایطش را دارند اعلام آمادگی کنند و بعد یک تیم سه نفره مصاحبه می کند که یک نفر دانشگاهی، یک بازنشسته و یک نفر از سازمان این سه نفر را تشکیل می دهند. شاید این هم قدم بزرگی نباشد اما همه اینها مشارکت دادن معلم ها در تصمیم گیری هاست.

امروز در مراسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان و جمعی از فرهنگیان این سامانه رونمایی شد.

سامانه اینترنتی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به نشانی entekhab.medu.ir است که از امروز فعال شد و امکان ثبت‌نام داوطلبان تا ۲۱ اسفندماه وجود دارد.

داوطلبان پس از ثبت‌نام، در آزمونی که تاریخ آن اعلام خواهد شد، شرکت خواهند کرد و دانش آنها در زمینه سند تحول، مدیریت مالی و اداری مدارس، تسلط به قوانین آموزش‌ و پرورش و ... سنجیده خواهد شد.

منابع این آزمون از طریق این سامانه اعلام خواهد شد و این آزمون ۲۰۰ امتیاز دارد؛ در مرحله بعد، از افراد مصاحبه گرفته خواهد شد و در مصاحبه صلاحیت‌ها و توانایی‌ها مورد سنجش و ارزیابی خواهد گرفت.

مصاحبه ۴۰۰ امتیاز دارد و افرادی که حائز بیشترین امتیاز شوند، برای مدارسی که نیاز به مدیر دارند، انتخاب خواهند شد.