به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر شنبه در نخستین مجمع استانی سلامت استان همدان تاکید کرد: در قانون اساسی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به سلامت همگانی توجه داشته و همه دولتها سعی داشته اند به سلامت توجه و کمک شایان کنند.

وی طرح تحول نظام سلامت را طرح بی نظیری دانست و گفت: بیش از هزار میلیارد تومان در طرح تحول سلامت در استان همدان به جای مردم پرداخت شد.

وی با تاکید براینکه نگاه مثبت همه دولتها به حوزه سلامت وجود داشته اما با اهداف مورد نظر فاصله وجود دارد، گفت: کاهش پرداختی از جیب مردم و هتلینگ بیمارستانها و خریداری تجهیزات از محل طرح تحول نظام سلامت محقق شد.

نیکبخت بابیان اینکه اجرای ۲۹۰ پروژه بهداشتی در استان همدان از سال پیش شروع و ۱۷۰ پروژه به بهره برداری رسید و باقی هم پیگیری می شود، گفت: برای افزایش سلامت به کمک همه نیاز داریم تا جامعه سالمی داشته باشیم.

استاندارهمدان با طرح این سئوال که آیا خودمراقبتی و انجام وظایف در قبال حوزه سلامت به خوبی اجرا شده است، گفت: همه سازمانها باید برای برخورداری از جامعه سالم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه اگر سبزی با فاضلاب آبیاری شود دیگر چگونه می توان به سلامت کمک کرد، گفت: همه بخش های صنعتی و کشاورزی و اجتماعی باید به حوزه سلامت ورود کنند.

نیکبخت به مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا، بیماریهای ناشی از تغذیه مواد غذایی آلوده اشاره کرد و عوامل متعدد اثرگذار به این حوزه را برشمرد و مشارکت فعالانه دستگاههای مرتبط و سازمانهای مردم نهاد را خواستار شد و گفت: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی باید به مسائل مربوط به سلامت مردم حساس بوده و با خودمراقبتی برای بهبود وضعیت سلامت جامعه تلاش کنند.

وی در ادامه بابیان اینکه استان همدان آمادگی ایجاد مجمع سلامت محلات را دارد و این تعهد ما است، گفت: مجمع محلات در این استان منشا خیر خواهد بود تا در حوزه پیشگیری و ارتقای وضعیت بهداشت و سلامت اقدامات مناسب انجام شود.

استاندار همدان با اشاره به نقش رسانه‌های جمعی در ارتقای فرهنگ سلامت عنوان کرد: صدا و سیما و رسانه‌های نوشتاری باید برای تهیه برنامه و گزارشهای آموزشی در حوزه سلامت تلاش کنند.

وی بابیان اینکه صدا و سیما اگر روزانه نمی تواند باید هفتگی یک برنامه آموزش سلامت داشته باشد، گفت: همه رسانه ها باید به کمک سلامت جامعه بیایند.

وی برای همکاری در اجتماعی شدن سلامت در شهرستانهای مختلف اعلام آمادگی کرد و گفت: در جلسات نظارت بر اجرای شایسته امور مورد توجه باشد.

نیکبخت با تاکید بر اهمیت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، توجه به بهداشت روان و بهره‌گیری از جامعه‌ای پویا و بانشاط؛ از همراهی جامعه پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و همکارانشان برای زحماتشان به منظور تحقق اهداف حوزه سلامت و استفاده از مشارکت خیرین سلامت قدردانی کرد.

نیکبخت همچنین بابیان اینکه از سانحه تلخ هواپیمایی آسمان و درگذشت هموطنان بخصوص دکتر یاری پور استاد دانشگاه همدان بسیار متاثر شدم، گفت: آنانی که مانع تامین هواپیما شدند، استکبار و آمریکا امروز باید سرافکنده باشند.

وی بابیان اینکه نشاط و امید را باید به جامعه بدهیم و این موضوع مهم باید ویژه تر دیده شود، گفت: عدالت را باید رعایت کرد و خدمات خدمت دهندگان نادیده گرفته نشود و خدمت گیرندگان هم همراهی داشته باشند.

استاندار همدان گفت: پزشکان فداکاری، تلاش و همراهی می کنند و قدردان جامعه پزشکی استان هستیم.