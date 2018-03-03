«ابعاد حقوقی، جرم شناختی تروریسی» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش اساتیدی از دانشگاه های آلمان و فرانسه حضور دارند.

همچنین لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه و مصطفی ملکیان در این همایش سخنرانی می کنند.

همایش بین المللی ابعاد حقوقی، جرم شناختی تروریسم با هدف نقش موثر دانشگاه در حل مسائل و مشکلات کشور برگزار می شود.

بررسی جرم انگاری تروریسم و نیز کنکاش برای روشن شدن ابعاد مختلف فقهی- حقوقی و جرم شناسی آن، پاسخ به رهنمودهای اخیر مسئولان نظام مبنی بر ضرورت مداخله قوه قضاییه در قضایای حقوقی بین المللی، حضور موثر در «جنگ حقوقی بین المللی» و نیز حادثه تروریستی ۱۷ خرداد ماه سال جاری از اهداف برگزاری این همایش است.

بررسی ابعاد حقوق ماهوی، اسلامی- فقهی، بین‌المللی، جرم‌شناختی، کیفرشناختی، بزه‌ دیده‌شناختی، حقوق بشری و آیین رسیدگی از محورهای این همایش به شمار می رود.