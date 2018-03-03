عربستان کاردار سفارت عراق را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «حنان الفتلاوی» نماینده پارلمان عراق در صفحه خود در فیسبوک اعلام کرد: بعد از گذشت شش ماه از سخنرانی من در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، دولت عربستان نسبت به این سخنرانی من اعتراض کرده و کاردار سفارت عراق را احضار کرد.

وی در ادامه افزود: در این جلسه مراتب اعتراض دولت عربستان به کاردار ابلاغ شده و نامه مکتوبی نیز از مجلس شورای این کشور به مسئول عراقی تسلیم شد.

الفتلاوی تاکید کرد: من خطاب به آنها می گویم که سرهای خود را به نزدیک ترین دیوار بکوبید. این نظر من است و شما حق ندارید به آن اعتراض کنید. اگر می خواهید که ما به مسائل داخلی شما احترام بگذاریم شما نیز نباید در مسائل داخلی ما مداخله کنید. مجیز گویی برخی شخصیت های عراقی برای شما باعث شده شما حتی در خصوص سخنرانی های ما مداخله کنید.