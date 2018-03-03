  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

رایزن بازرگانی ایران در عراق؛

صادرات به عراق به ۵.۵ میلیارد دلار رسید

صادرات به عراق به ۵.۵ میلیارد دلار رسید

رایزن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه در یازده ماهۀ سال جاری صادرات غیر نفتی ایران به عراق به رقم ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است، گفت: خوشبختانه تراز تجاری ما با کشور عراق مثبت است.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد  افزود: طی یازده ماهۀ سالجاری ۱۲ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار از ایران به عراق صادر شده که این رقم، ۱۸درصد از مجموع صادرات ایران به مقاصد صادراتی  را شامل می گردد.

وی با اشاره به تراز تجاری مثبت ایران با عراق، اظهار داشت : ۶۶درصد مجموع صادرات ایران به کشورهای چین، عراق، امارات، کره جنوبی و افغانستان انجام شده که نیمی از آن سهم به چین و عراق است .

گفتنی است، در ۱۱ ماهۀ سالجاری متوسط قیمت هزینۀ کالاهای صادراتی ایران به عراق ۴۶۰ دلار بوده که این نرخ در مقایسه با میانگین کالاها صادراتی ایران به مقاصد مختلف دنیا ۱.۲ برابر است .

کد مطلب 4241961
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها