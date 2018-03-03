صادرات به عراق به ۵.۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد افزود: طی یازده ماهۀ سالجاری ۱۲ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار از ایران به عراق صادر شده که این رقم، ۱۸درصد از مجموع صادرات ایران به مقاصد صادراتی را شامل می گردد.

وی با اشاره به تراز تجاری مثبت ایران با عراق، اظهار داشت : ۶۶درصد مجموع صادرات ایران به کشورهای چین، عراق، امارات، کره جنوبی و افغانستان انجام شده که نیمی از آن سهم به چین و عراق است .

گفتنی است، در ۱۱ ماهۀ سالجاری متوسط قیمت هزینۀ کالاهای صادراتی ایران به عراق ۴۶۰ دلار بوده که این نرخ در مقایسه با میانگین کالاها صادراتی ایران به مقاصد مختلف دنیا ۱.۲ برابر است .