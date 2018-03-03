۳۸ کتابخانه عمومی فارس میزبان طرح ملی کتابخانه گردی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، روح الله منوچهری با اعلام این خبر عنوان کرد: طرح ملی کتابخانه گردی امسال برای نخستین بار و همزمان با سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور و میلاد حضرت زهرا(س) برگزار می شود که استان فارس با میزبانی ۳۸ کتابخانه از طرح کتابخانه گردی، بیشترین تعداد کتابخانه را در کشور دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در ادامه همچنین از برنامه ریزی گسترده فارس برای استقبال از طرح ملی کتابخانه گردی خبر داد و گفت: طرح ملی کتابخانه گردی فرصت خوبی است تا علاوه بر جذب مسئولان و علاقه مندان، افرادی را به حضور در کتابخانه دعوت کنیم که تاکنون هرگز به کتابخانه نیامده اند و این افراد بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه های منتخب در روز ۱۷ اسفندماه از ساعت ۷.۳۰ تا ۱۸ میزبان مسئولان استانی و عموم مردم خواهد بود، افزود: معرفی خدمات کتابخانه، عضویت رایگان بازدید کنندگان، اجرای برنامه های کودک در بخش کودک کتابخانه ها و ... از جمله برنامه های روز ملی کتابخانه گردی در استان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس با تصریح اینکه کتابخانه عمومی «رئیسی اردکانی» کتابخانه منتخب شیراز برای اجرای طرح کتابخانه گردی است، بیان کرد: کتابخانه های عمومی «ملا محمد شفیع ارسنجانی» در ارسنجان، «محقق العلماء» و «خاتم الانبیاء» در استهبان، «صادق آل محمد (ص)» در اقلید، «مذنب آباده ای» و «دکتر صانعی» در آباده، «سوریان» بوانات، «شهید خبازی» در پاسارگاد، «میرزا نصیر جهرمی» و «علی ابن موسی الرضا (ع)» در جهرم، «محمد رسول الله (ص)» در خرامه و «حجت الاسلام مهدوی» در خرمبید نیز میزبان طرح کتابخانه گردی در استان هستند.

وی ادامه داد: کتابخانه های عمومی «پیامبر اعظم(ص)» در خنج، «شهدای جنت شهر» و «آیت الله انصاری» داراب، «آیت الله نسابه» زرین دشت، «مصیری» رستم، «گنجینه معرفت» سپیدان، «علامه طباطبایی» سروستان، «فرهیختگان» فراشبند، «آیت الله دکتر احمد بهشتی» و «شهید جاویدی» فسا، «روزبه» فیروزآباد، «گنجینه دانش» قیروکارزین، «شهید آیت الله مدنی» کازرون، «امام هادی (ع)» کوار، «آبشار اندیشه» و «ابن سینا» گراش، «گنج شایگان» و «باغ نشاط» و «اندیشه» لارستان، «مشکات» و «قائمیه» لامرد، «پارسه» مرودشت، «استاد شهید» ممسنی، «اهل بیت (ع)» شهرستان مهر و «کوثر نور» نی ریز دیگر کتابخانه های منتخب فارس در طرح ملی کتابخانه گردی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ملی کتابخانه گردی همزمان در ۴۶۷ کتابخانه عمومی سراسر کشور اجرا خواهد شد.