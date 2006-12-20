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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۵

دکتر علی اصغر دادبه:

فلسفه ژرف عاملی برای بروز ادبیات غنی است

فلسفه ژرف عاملی برای بروز ادبیات غنی است

دکتر علی اصغر دادبه استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی که عصر دیروز با عنوان "پیوند پیدا و پنهان ادبیات و فلسفه" در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد به بررسی نسبت میان ادبیات و فلسفه پرداخت.

به گزارش خبر گزاری مهر، در این جلسه که با حضور اساتید و دانشجویان فلسفه و ادبیات برگزار شد، دکتر دادبه میان دو بحث «فلسفه در ادبیات» و «فلسفه با ادبیات» تمایز قائل شد و گفت: در بحث اول می توان سه گونه فلسفه پردازی را در ادبیات مشاهده کرد. به این صورت که فلسفه می تواند ماده ادبیات باشد مثل منظومه سبزواری و گلشن راز شبستری و یا اینکه شاعر و ادیب در اثر خود از مضامین فلسفی استفاده کند و این مضامین را به صورتی هنرمندانه به کار گیرد، چون بسیاری از شعرهای فارسی. اما گونه ای دیگر به این صورت است که شاعر از فلسفه و مضامین فلسفی چون «غرض اولی» استفاده کند برای بازگویی «غرض ثانی» که هدف اصلی اوست.

دکتر دادبه در ادامه به بحث «فلسفه با ادبیات» پرداخت و گفت: ادبیات محصور است میان یک فلسفه متقدم و یک فلسفه متأخر. به این معنی که هر شاعر یا ادیبی با یک جهان بینی و فلسفه به خلق هنری دست می زند. ضمن اینکه این اثر او در هر صورت خود گونه ای نگرش و فلسفه را ایجاد می کند.

مدیر سابق گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در پایان به نقد نگاههایی پرداخت که اعتقاد دارند می توان بدون ادبیات فلسفه ورزی کرد و گفت: در سخنان این افراد استفاده از عناصر ادبی و استعاره ها و ایجازها آشکار و عاری از استدلال است.

کد مطلب 424203

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