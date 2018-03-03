به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله بیطرف در دومین کنگره اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بینالمللی صنعت حفاری ایران گفت: برای توسعه پژوهش، فناوری، مهندسی و نظام اجرایی دو رویکرد مهم مطرح است؛ یکی از این رویکردها اکتساب و توسعه فناوری و دوم تقویت و استفاده از ظرفیتهای داخلی است که مجموعه صنعت نفت، اکتساب و توسعه فناوری را به عنوان الگوی اصلی تقویت ظرفیت داخلی مدنظر دارد.
وی با بیان اینکه پنج محور اصلی برای تقویت این ظرفیت داخلی پیشبینی شده است، گفت: یکی از دیدگاهها این است که ابتدا ظرفیت داخلی تقویت شود و سپس کار را به شرکتها و مجموعههای داخلی بسپاریم و نگاه دوم این که پس از انتقال فناوری و تقویت ظرفیت و در حین برنامههای توسعهای، امور اجرایی را به مجموعههای صنعت نفت بسپاریم که وزارت نفت الگوی دوم را انتخاب کرده است.
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت ادامه داد: دولت برای تحقق این هدف و به کار گرفتن توان زیرمجموعهها، ظرفیت اجرایی ایجاد و همزمان سرمایهگذاری گسترده داشته باشد.
بیطرف افزود: اگرچه برای اجرای الگوی دوم چالشها و نگرانیهایی برای اجرای همزمان با انتقال فناوری وجود دارد، اما صنعت نفت این ریسک را قبول کرده است.
وی تصریح کرد: در همین حال انتظار داریم شرکتها و زیرمجموعههای اجرایی نیز روی کیفیت هزینههای پروژه و بهویژه انتقال فناوری و اثرگذاری نهایی کار خود حساسیت داشته باشند و اهمیت موضوع را درک کنند.
بیطرف در توضیح پنج برنامه توسعهای وزارت نفت که انتقال فناوری و پژوهش را به دنبال دارد، گفت: مهمترین برنامه ما توسعه میدانهای نفت و گاز در قالب قراردادهای EPC است که در آنها تاکید شده وزارت نفت در حین اجرای آنها، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیتهای داخلی را انجام دهد و از شرکتهای اکتشاف و تولید در داخل و خارج بهره بگیرد.
به گفته وی، در قراردادهای EPC اصل قرارداد بین شرکت ملی نفت و شرکتهای داخلی و خارجی است که این میزان مشارکت به توانمندی شرکتهای داخلی و خارجی بستگی دارد، همچنین برای این مشارکت، سطحبندیهای مختلفی در نظر گرفته شده که در هرکدام از آنها، شرکتهای ایرانی با شریک خارجی باید نسبت به خرید کالا و تجهیزات و تولید داخل تعهدهایی را اجرایی کنند، مگر در مواردی که امکان ساخت آن قطعات و تجهیزات در داخل نباشد.
وی افزود: در همه سطوح پیشبینی شده برای شرکتهای داخلی و خارجی موضوع انتقال فناوری از سوی دو طرف ایرانی و خارجی مورد تاکید قرار گرفته است و این موضوع جزو ملاحظات اصلی این قراردادهاست.
بیطرف یکی دیگر از برنامههای توسعهای وزارت نفت را بازسازی و نوسازی تجهیزات روسطحی بالادستی نفت اعلام کرد و گفت: بسیاری از تاسیسات ما عمر بالای ۵۰ سال دارند که برای حفظ رقم تولید کنونی مشکلات زیادی را ایجاد میکند؛ برای این بخش نیز در چند مرحله با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای داخلی و حمایت و تقویت آنها پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.
معاون وزیر نفت، مطالعات جامع روی میدانهای نفت و گاز کشور را یکی دیگر از برنامههای توسعهای وزارت نفت عنوان کرد و گفت: این مطالعات به شرکتها و مشاوران رتبهبندی شده سپرده شده است تا فرآیند مطالعات میدانها و مخازن جدید را با استفاده از فناوریهای جدید انجام دهند.
پیشبینی ۳۰ پروژه نگهداشت و افزایش تولید در قالب قراردادهای EPC
وی افزود: برای طرحهای نگهداشت و افزایش تولید نیز در قالب قراردادهای EPC شرکتهای صاحب صلاحیت ارزیابی شدند و ۳۰ پروژه به ارزش حدود ۶ میلیارد دلار پیش بینی شده است که در سه سطح قراردادی ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار تقسیمبندی و کارسپاری میشوند.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: یکی دیگر از برنامههای توسعهای وزارت نفت که موضوع انتقال فناوری را دنبال میکند، پیگیری ساخت ۱۰ گروه کالایی در داخل کشور است که در قالب آن قراردادهایی با خرید انبوه در حین انتقال فناوری پیشبینی شده و پیشرفت مجموع آنها حدود ۲۰ درصد است.
وی با اشاره به برخی مقاومتها در این زمینه تصریح کرد: باید بپذیریم که برای تحقق رویکردهای جدید لازم است برخی نگاهها تغییر کند، در غیر این صورت با چالشهایی روبهرو میشویم.
معاون وزیر نفت ضمن توصیه به شرکتهای اجرایی فعال در حوزه اکتشاف و تولید گفت: در شرایطی که مجموعه صنعت نفت فضا را برای اقدام و عملکرد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی باز گذاشته، آنها هم باید برای ارتقای توانمندی خود تلاش کنند، ضمن اینکه به سازندگان تجهیزات ۱۰ گروه کالایی توصیه میکنم که با استفاده از تجربههای خوبی که به دست آوردهاند با تلاش بیشتر نسبت به ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام کنند، زیرا رقبای خارجی آنان همین کالاها را با قیمت مناسبتر عرضه میکنند و ممکن است بازار کار آنها را بیشتر از گذشته بگیرند.
وی همچنین یادآوری کرد: دانشگاههایی که در همکاری با مجموعه صنعت نفت قرار گرفتهاند باید به شکلی جدی و مستمر در ارتباط با صنعت باشند و پیشبینی میشود که این دانشگاهها در آینده به دفترهای فنی شرکتهای EPC تبدیل شوند.
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