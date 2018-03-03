دولت دوازدهم به اندازی سرخابی ها به تبریز ۲۰۱۸ توجه نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مسعودی ریحان عصر امروز شنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه تبریز ۲۰۱۸ برای استان آذربایجان شرقی و کلان شهر تبریز فرصتی بزرگ محسوب می شود، اظهار داشت: عقل حکم می کند که ما از این فرصت به نحو احسن استفاده لازم را ببریم در این راستا و به جهت افزایش ظرفیت اقامت گردشگران اکنون ۵ هتل در تبریز در حال احداث است.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی افزود: طبق مذاکراتی که با سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته ایم پیشنهاد کردیم تا چندین هتل و مراکز تفریحی و رفاهی در نقاطی از کلان شهر تبریز ایجاد شود.

وی با ذکر اینکه شورای پنجم و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز در زمینه توسعه زیرساخت های گشدرگی دغدغه و برنامه هایی دارند، گفت: دولت می بایست تبریز ۲۰۱۸ را برای آذربایجان شرقی فرصت بداند اینکه گفته می شود بودجه نداریم را بنده قبول نمی کنم، چطور دولت دوازدهم برای سرخابی ها صدها میلیارد تومان بودجه تخصیص می دهد ولی وقتی نوبت به تبریز ۲۰۱۸ می رسد می گویند بودجه نداریم؟

مسعودی ریحان تصریح کرد: هم نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس به ویژه نمایندگان تبریز و هم اعضای شورای شهر تبریز باید این را به دولت تفهیم کنند که تبریز ۲۰۱۸ فرصت است و اگر امروزی زیرساختی فراهم شود سود آن مجدداً به جیب دولت باز می گردد.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه طبق تفاهم نامه وزارتخانه ها و سازمان ها تمامی رویدادهای فرهنیگ و ورزشی کشور را با هزینه ها خود موظف اند تا در تبریز برگزار کنند، گفت: وقتی دولت قول می دهد فلان مبلغ به تبریز ۲۰۱۸ اختصاص می دهد و نمی دهد یعنی از مسئولیت شانه خالی کرده در حالی که اگر اعتبارات مصوب تخصیص یابد می توان برای شماری از جوانان بیکار استان با استفاده از ظرفیت های تبریز ۲۰۱۸ شغل ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر تبریز نیز در کم و کاستی های تبریز ۲۰۱۸ مقصر است به طوری که ما بایستی برنامه داشته باشیم و ببینیم برای این رویداد بین المللی چه اقداماتی باید انجام دهیم و از طرفی هم موارد لازم را پیگیری کنیم.

مسعودی ریحان بابیان اینکه هر سازمان و دستگاهی در قبال تبریز ۲۰۱۸ مسئولیت و وظایفی مشخص دارد، ابراز داشت: شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان ناظر فرادست می تواند با دعوت مدیران سازمان ها و دستگاه ها از آنها توضیح بخواهد که برای تبریز ۲۰۱۸ چه اقداماتی انجام داده اند این مهم نیز از وظایف ماست و در تلاش هستیم تا به وظیفه نظارتی به خوبی عمل کنیم.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شهرداری تبریز از هنرمندی که خوشش می آید دعوت به همکاری می کند ولی از کسی که خوشش نمی آید دعوت نمی کند، گفت: هنرمند، هنرمند است فرق قائل شدن بین آنها یقیناً نتیجه مطلوبی ندارد.