متوسط نرخ جمعیت روستایی درزنجان۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش ‌امیری در شورای راهبردی جمعیت استان، با بیان اینکه در هر مرحله زمانی، کشور شاهد کاهش و یا افزایش نرخ جمعیت بوده است، اظهار کرد: با ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه، نمی توان زمینه افزایش نرخ رشد جمعیت را فراهم کرد و باید برنامه ریزی عملیاتی در این راستا صورت گیرد.

استاندار زنجان، تامین مسکن و ایجاد اشتغال را برای شکل گیری ازدواج و افزایش نرخ رشد جمعیت، موثر عنوان کرد و یادآور شد: باید مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز برای تامین نیاز جوانان فراهم شود؛ چرا که به نظر می رسد امید به آینده و نگرانی نسبت به این موضوع در بین جوانان افزایش یافته است.

درویش امیری با اشاره به اینکه معمولا جوامع متمول، رشد جمعیت پایینی دارند، افزود: نرخ رشد جمعیت در اقشار متوسط و متوسط به پایین، بیشتر بوده و این گروه در شکل گیری جمعیت کشور، نقش بیشتر و فعال تری ایفا می کنند.

درویش امیری با بیان اینکه در استان زنجان، متوسط نرخ جمعیت روستایی ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی استان از میانگین کشوری، پایین تر بوده و این موضوع باید در دستور بررسی مسئولان قرار گیرد.

استاندار زنجان به اهمیت و نقش رسانه ها به ویژه صدا و سیما در خصوص ترویج فرهنگ باروری در جامعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه این فرهنگ نادرست در برخی خانواده ها ایجاد شده که فرزند آوری را باعث به وجود آمدن مشکلات زندگی قلمداد می کنند که صدا و سیما باید این باور را ترویج کند که فرزند، یک نعمت بوده و فرزند صالح و خوب، یک ثروت و سرمایه انسانی مهم برای جامعه است.

درویش امیری با بیان اینکه در بخش هایی از جامعه با کاهش نرخ رشد جمعیت و در بخشی دیگر با بروز برخی مشکلات اجتماعی مواجه هستیم، تاکید کرد: باید برای افزایش نرخ جمعیت و دارا بودن جمعیتی توانمند، موثر و کارآمد که موجب کاهش آسیب های اجتماعی و به وجود آمدن جامعه ای پویا می شود، برنامه ریزی های مناسبی صورت گیرد.