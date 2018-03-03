به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی در جلسه ستاد خدمات اجرایی سفر در سخنانی بابیان اینکه قیمت بلیت وسایل حمل‌ونقل عمومی در ایام نوروز افزایش نخواهد یافت اظهار داشت: ۱۷۰ دستگاه خودرو امداد فنی در سطح جاده‌های استان فعال خواهند بود.

وی بابیان اینکه ۴۲ دوربین ثابت و ۷۲ دوربین سیار کنترل سرعت در سطح محورهای مواصلاتی لرستان نصب‌شده است عنوان کرد: دفترچه امداد و نجات جاده‌ای نیز بین مسافران و رانندگان وسایل نقلیه توزیع خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان بابیان اینکه ۲۵۰ دستگاه اتوبوس با عمر متوسط شش سال آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است.

شرفی بابیان اینکه همچنین با اشاره به تأمین روشنایی محورهای مواصلاتی لرستان بیان داشت: همه نواقص موجود در این زمینه رفع شده است.

وی با اشاره به ساماندهی ورودی شهر خرم‌آباد نیز گفت: عملیات اجرایی در این زمینه شروع‌شده و تا پایان اسفندماه مسیر ورودی شهر خرم‌آباد از سمت فرودگاه را ساماندهی خواهیم کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به خط‌کشی محورهای روستایی استان نیز گفت: ساماندهی گارد ریل‌ها، نصب علائم، ایجاد گشت‌های سیار و ... از دیگر اقدامات در دستور کار است.