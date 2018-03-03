۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

در ۱۱ ماهه نخست سال جاری؛

۱۶۱۰ دستگاه انواع وسیله نقلیه در شهرستان شفت توقیف شد

شفت- فرمانده انتظامی شفت از توقیف هزار و ۶۱۰ دستگاه انواع وسیله نقلیه طی ۱۱ ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان سرهنگ علی صداقت اظهار کرد: در راستای تلاش برای کاهش تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن، پلیس شهرستان شفت از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۶۱۰ دستگاه انواع وسیله نقلیه را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شفت با بیان اینکه برخورد با راکبان موتورسیکلت و رانندگان خودروها قانون گریز از مطالبات به حق و همیشگی شهروندان است، گفت: از علل عمده توقیف وسایل نقلیه ایجاد مزاحمت، نداشتن پلاک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و حرکات نمایشی، مارپیچ و رانندگی بدون گواهینامه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه فراهم کردن آسایش و امنیت برای شهروندان مهمترین اولویت پلیس است، از رانندگان وسایل نقلیه به خصوص راکبان موتورسیکلت خواست، با شناخت و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از تخلفات، زمینه آرامش و آسایش خود و دیگران را فراهم آورند.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت با استناد به ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، محل بار غیر مقارن، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ،   عدم استفاده از کلاه ایمنی تخلف محسوب شده و موتورسیکلت به مدت یک هفته توقیف می شود.

