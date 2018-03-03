نقش مردم در توسعه استان سیستان و بلوچستان بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید دانیال محبی ظهر امروز در بازدید از ایستگاه راه آهن «خیرآباد» در شهرستان ایرانشهر اظهار داشت: سیستان و بلوچستان در حوزه های گردشگری، معادن، کشاورزی و تجارت ظرفیت های بی نظیری دارد که مردم باید با اشتراک گذاشتن تجربه ها و سرمایه های خود به دولت کمک کنند.

وی با بیان اینکه فقر مضموم ترین ویژگی یک جامعه است، تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان از فرصت ها و ظرفیت های بی نظیری برخوردار است که مردم باید با مشارکت خود حداکثر بهره را از آن ببرند.

استاندار سیستان و بلوچستان نقش راه آهن و بزرگراه را در توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه ای مهم برشمرد، افزود: طرح راه آهن «چابهار - زاهدان» یکی از بزرگترین طرح های در دست اجرا در استان است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس چشم انداز، این طرح تا سال ١٤٠١ ظرفیت جابجایی ٢ هزار و ٧٠٠ نفر مسافر و ظرفیت ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تن بار در این مسیر را پیدا می کند.

محبی ر بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید اخیر از روند احداث بزرگراه «ایرانشهر-خاش» تصریح کرد: احداث این بزرگراه در افزایش میزان حمل و نقل کالا از چابهار به مرز میلک بسیار مهم و تاثیر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه با تکمیل این طرح محور شرق متحول می شود، گفت: طول این پروژه ١٤٥ کیلومتر است که در سفر اخیر رییس جمهور به استان ١٢٥ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین احداث این بزرگراه را در کاهش تصادفات جاده ای مهم بر شمرد و افزود:در حال حاضر ٥٠ کیلومتر از این بزرگراه بین شهرهای خاش و ایرانشهر در حال بهره برداری است.