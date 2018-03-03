به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند در جلسه ستاد خدمات اجرایی سفر در سخنانی با اشاره به برگزاری مانور بزرگ پلیس‌راه و سازمان‌های خدمات رسان اظهار داشت: در ایام نوروز ۹۶ میزان فوتی تصادفات جاده‌ای استان ۳۳ درصد کاهش پیدا کرد.

وی بابیان اینکه انتظار این بوده که روند کاهش فوتی‌ها در تصادفات جاده‌ای لرستان در ایام نوروز ۹۷ نیز ادامه داشته باشد گفت: عمده تصادفات استان ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی است و در این راستا نیاز بوده که از بروجرد تا «چالان چولان»، کمربندی زاغه و همچنین آزادراه پل زال استراحتگاه جاده‌ای ایجاد شود.

رئیس پلیس‌راه لرستان همچنین با تأکید بر اینکه تردد خودروهای دولتی، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها برای سرویس‌دهی در جاده‌های برون‌شهری در ایام نوروز ممنوع است ادامه داد: این امر باید در قالب «اتوبوس‌های مصوب» و زیر نظر پایانه‌ها صورت گیرد.

سرهنگ چغلوند همچنین با اشاره به راه دسترسی به آبشار «بیشه» نیز گفت: این محور خطرناک است و تردد اتوبوس در آن ممنوع است و باید برنامه‌ریزی شود که سواری‌های کرایه در این محور به‌کارگیری شود.

وی همچنین بابیان اینکه تا قبل از ۲۴ اسفندماه باید مشکلات موجود در سطح جاده‌های استان از سوی دستگاه‌های مختلف رفع شود ادامه داد: همچنین بریدگی‌هایی در محور خرم‌آباد - بروجرد وجود دارد که باید مسدود شوند.

رئیس پلیس‌راه لرستان بابیان اینکه بخشی از نواقص موجود درراه‌ها باید از سوی راه و شهرسازی رفع شوند گفت: تاکنون این نواقص برطرف نشده‌اند و پیمانکار به تعهدات خود در این رابطه عمل‌نکرده و رهاشده‌اند.

سرهنگ چغلوند بابیان اینکه نواقص جاده‌ای استان هنوز پابرجاست گفت: در این راستا می‌طلبد که راه و شهرسازی اقدامات لازم را در این رابطه انجام دهد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه در ایام نوروز باید یک دستگاه بالگرد در سطح استان به کار گرفته شود افزود: همچنین باید دستگاه‌های خدمات رسان برای برگزاری مانور بزرگ پلیس‌راه همکاری لازم را داشته باشند.