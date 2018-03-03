به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل بعد از ظهر امروز در دیدار با «تاکه ئو موری» معاون وزیر امور خارجه ژاپن گفت: ژاپن از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

ولایتی افزود: امید است این سفر، سفری سازنده و ارزشمند همراه با دستاوردهای مطلوب در جهت توسعه همکاری های دو طرف باشد.

وی ضمن آن که روابط ایران و ژاپن را مثبت ارزیابی و خواهان رشد و توسعه آن شد، اظهار داشت: ایران و ژاپن دارای پیشینه ای طولانی در روابط و برخوردار از تاریخی کهن هستند و جمهوری اسلامی ایران علاقه مند به توسعه روابط با ژاپن است.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: آمادگی گسترش روابط با ژاپن در زمینه های مختلف وجود دارد و ایران از این امر استقبال می کند.

ولایتی با اشاره به دیدارهای پیشین خود با «شینزو آبه» و وزیر خارجه ژاپن و دیگر مقامات این کشور، گفت: می دانید که مردم ایران خاطرات خوبی از ملت ژاپن دارند و ژاپن کشوری مهم برای ایران است و از این جهت دارای جایگاهی مهم و معتبر در برقراری روابط با ایران است.

تاکئو موری معاون وزیر خارجه ژاپن نیز با تشکر از زمینه سازی این سفر آمادگی کشورش برای برقراری و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

وی در این دیدار بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کرد و گفت: در سفر به تهران به دنبال رایزنی با جمهوری اسلامی ایران برای افزایش سطح همکاری ها در حوزه های اقتصادی و فنی هستیم.