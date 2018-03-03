  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

ولایتی در دیدار معاون وزیر خارجه ژاپن:

آمادگی گسترش روابط با ژاپن در زمینه های مختلف وجود دارد

آمادگی گسترش روابط با ژاپن در زمینه های مختلف وجود دارد

مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب با مثبت ارزیابی کردن روابط ایران و ژاپن، گفت: آمادگی گسترش روابط با ژاپن در زمینه های مختلف وجود دارد و ایران از این امر استقبال می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل بعد از ظهر امروز در دیدار با «تاکه ئو موری» معاون وزیر امور خارجه ژاپن گفت: ژاپن از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

ولایتی افزود: امید است این سفر، سفری سازنده و ارزشمند همراه با دستاوردهای مطلوب در جهت توسعه همکاری های دو طرف باشد.

وی ضمن آن که روابط ایران و ژاپن را مثبت ارزیابی و خواهان رشد و توسعه آن شد، اظهار داشت: ایران و ژاپن دارای پیشینه ای طولانی در روابط و برخوردار از تاریخی کهن هستند و جمهوری اسلامی ایران علاقه مند به توسعه روابط با ژاپن است.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: آمادگی گسترش روابط با ژاپن در زمینه های مختلف وجود دارد و ایران از این امر استقبال می کند.

ولایتی با اشاره به دیدارهای پیشین خود با «شینزو آبه» و وزیر خارجه ژاپن و دیگر مقامات این کشور، گفت: می دانید که مردم ایران خاطرات خوبی از ملت ژاپن دارند و ژاپن کشوری مهم برای ایران است و از این جهت دارای جایگاهی مهم و معتبر در برقراری روابط با ایران است.

تاکئو موری معاون وزیر خارجه ژاپن نیز با تشکر از زمینه سازی این سفر آمادگی کشورش برای برقراری و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

وی در این دیدار بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کرد و گفت: در سفر به تهران به دنبال رایزنی با جمهوری اسلامی ایران برای افزایش سطح همکاری ها در حوزه های اقتصادی و فنی هستیم.

کد مطلب 4242140
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها