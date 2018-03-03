  1. استانها
  2. یزد
۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۰

معاون مدیرکل امور انتظامی و پدافند غیرعامل وزارت کشور:

هزینه در حوزه پدافند غیرعامل سرمایه گذاری است

هزینه در حوزه پدافند غیرعامل سرمایه گذاری است

یزد ـ‌معاون مدیرکل امور انتظامی و پدافند غیرعامل وزارت کشور گفت: هرچه در حوزه پدافند غیرعامل هزینه کنیم در حقیقت نوعی سرمایه گذاری در این حوزه انجام داده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر امروز در کارگاه آموزشی عمومی پدافند غیرعامل ویژه دبیران آمادگی دفاعی مدارس استان با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از کارشناسان آموزشی و ضمن خدمت آموزش و پرورش و دبیران آمادگی دفاعی مدارس استان در مرکز ملی و خیّری مهارت آموزی زنده یادجوکار با بیان اینکه یکی از مولفه های اساسی توسعه پایدار در هر کشور، امنیت پایدار است، اظهار داشت: پدافند غیرعامل از اصلی‌ترین شاخص ها در امنیت پایدار است.

وی ادامه داد: بسیاری از موضوع ها در حوزه پدافند غیرعامل در فطرت بشر نهفته است و انسان ها به طور ذاتی علاقه مند هستند که سرمایه های خود را حفظ کنند.

مووی افزود: یک اصل اساسی در پدافند غیرعامل شناخت تهدید ها و پس از آن پیش بینی و پیشگیری از آسیب هایی است که جامعه در حوزه های مختلف با آن روبه‌رو می شود.

معاون مدیر کل امور انتظامی و پدافند غیرعامل وزارت کشور خاطر نشان کرد: با ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل در ۱۳ بند از سوی مقام معظم رهبری در سال ۸۹ نگاه به این حوزه جدی تر شد و در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در حوزه پدافند غیرعامل انجام شده و با نگاه ویژه رئیس جمهور و وزیر کشور این فعالیت‌ها با قوت در دولت دوازدهم ادامه دارد.

مولوی با تاکید بر اینکه مباحث پدافند غیرعامل از نیازهای ضروری در جامعه امروز است، گفت: شایسته است با آموزش و فرهنگ سازی مناسب مردم نیز با الزامات پدافند غیر عامل بیشتر از گذشته آشنا شوند و در اجرای سیاست های این حوزه مشارکت فعال داشته باشند زیرا عرصه ای که مردم در آن خودشان همکاری داشته باشند ، موفقیت در آن حوزه بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: هرچه در حوزه پدافند غیرعامل هزینه کنیم در حقیقت نوعی سرمایه گذاری در این حوزه انجام داده ایم و توجه به پدافند غیرعامل و الزامات آن برکات ارزشمندی برای نظام و جامعه خواهد داشت.

مولوی یادآور شد: امروز تهدیداتی که متوجه زیرساخت های کشور است، تغییر یافته و سیاست های ما در وزارت کشور توجه به این مهم است که حوزه های پدافند سایبری، پدافند زیستی، پدافند پرتویی و پدافند کالبدی را فعالتر از گذشته کنیم و با مصون سازی جامعه از تهدیدات در این حوزه ها، اقتدار و پایداری ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهیم.

کد مطلب 4242142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها