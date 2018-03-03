به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقائی در جلسه فرهنگی برسی وضعیت پارک موزه دفاع مقدس که بعدازظهر شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بابیان اینکه کمک اصلی به مرکز و باغ‌موزه دفاع مقدس استان البرز از سوی شهرداری کرج صورت گرفته است، اظهار کرد: باید با مساعدت همگانی این پروژه هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

وی با تأکید بر اینکه مرکز دفاع مقدس ردیف ملی برای کمک به احداث به باغ‌موزه دفاع مقدس در استان‌ها را دارا است لذا امیدواریم این مساعدت با پیگیری‌های لازم به البرز نیز صورت گیرد، افزود: موزه دفاع مقدس تاکنون در ۱۰ استان صورت گرفته که از کمک‌های ملی نیز بهره‌مند شده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها در محیط‌های شهری تابلویی برای یادمان شهدا و اقدامات فرهنگی حوزه دفاع مقدس اهتمام داشته باشند، ادامه داد: احداث این دسته از مراکز و مجموعه‌ها یاد و خاطر شهدای هشت سال دفاع مقدس را زنده نگه‌داشته و آن را به نسل‌های آتی انتقال می‌دهد.

در ادامه حامد فرضی مدیرکل منابع طبیعی استان البرز با اشاره به تغییر مدیریتی در سازمان‌ها جنگل‌ها، افزود: در کل اداره منابع طبیعی ممانعتی برای انجام این کار ندارد و نظر سازمان بر این است مصوبات کمیته فنی برای احداث این مجموعه کفایت می‌کند.

اختصاص ۱۵ میلیارد تومان به باغ‌موزه دفاع مقدس استان البرز

در ادامه اصغر نصیری ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: مجموعه شهرداری و شورای شهر کرج اهتمام ویژه‌ای برای به ثمر رسیدن این پروژه دارد و از تمام توان خود در این راستا بهره خواهد گرفت.

وی بابیان اینکه زنده نگه‌داشتن یاد و خاطر شهدا و انتقال آرمان‌های الهی امام راحل و شهدا به نسل‌های آینده اقدام حائز اهمیتی است که بایستی با همکاری همگانی دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردمی تحقق پیدا کند، افزود: بدون شک بدوم مساعدت همگانی این راه با سرعت‌پایین تری سپری خواهد شد.

شهردار کرج با اشاره به اینکه برای بودجه سال آینده اعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای مجموعه و باغ‌موزه دفاع مقدس استان در نظر گرفته‌شده است، خاطرنشان کرد: این نوید را می‌دهیم که برای پروژه نورالشهدا نیز بودجه لازم پیش‌بینی‌شده و این طرح به ثمر خواهد رسید.

نصیری تأکید کرد: زنده نگاه‌داشتن یاد و خاطر شهدا و رزمندگان اسلام یک وظیفه و حقیقت است، باید افتخار کنیم که خادم ایثارگران و خانواده عزیز شهدا، جانبازان و آزادگان هستیم.