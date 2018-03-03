مجمع عمومی بانک مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی صبح فردا (یکشنبه سیزدهم اسفندماه) با حضور رئیس جمهوری در ساختمان این بانک برگزار می‌شود.

بر اساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود؛ در بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی نظیر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیئت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است.

قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیئت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.

ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار. آنطور که در سایت رسمی بانک مرکزی آمده، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل است از: رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران.

وظایف مجمع عمومی هم رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظار ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک ، انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.